Ya hay fecha y hora para la visita del Eibar al Real Zaragoza

Inolvidable fue la victoria que el Real Zaragoza se llevó de Ipurúa en la primera vuelta. Los de Sellés sacaron tres puntos de oro en su visita al Eibar en un encuentro en el que los aragoneses comenzaron perdiendo 1-0 y se quedaron con diez jugadores. Pero, tras un heroico ejercicio de resistencia, un gol de Bakis con la cadera acabó desatando la euforia en tierras vascas.

Dentro de un par de semanas, el Eibar devolverá la visita a los blanquillos y seguro que lo hará con ganas de revancha. Será un encuentro entre dos equipos de la parte baja de la tabla y en el que la tensión apunta a ser máxima en el Ibercaja Estadio.

Ese partido, perteneciente a las 25ª jornada de la Liga Hypermotion, se celebrará el sábado 7 de febrero a partir de las 18.30 horas. Además, el enfrentamiento entre el Real Zaragoza y el Eibar ha sido elegido para emitirse en abierto y, por tanto, se podrá ver también en Aragón TV.