La inminente salida de Bazdar del Real Zaragoza abre la puerta a Agada y Puric

La inminente salida de Samed Bazdar que, como avanzó este diario, será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del Jagiellonia polaco, acerca al Real Zaragoza a sus dos primeros fichajes en el mercado invernal. El delantero Willy Agada, inactivo desde octubre, y el central del Atlético de Madrid B, Aleksa Puric, son, como publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los mejor colocados para llegar a la capital aragonesa.

La salida de Bazdar aportará el margen salarial necesario para acometer las adquisiciones en las que la dirección deportiva encabezada por Txema Indias lleva trabajando desde hace semanas, entre ellas, la del delantero Agada, cuyo fichaje está muy encarrilado, si bien la operación apunta a no cerrarse de forma inminente. Incluso, es probable que no haya desenlace definitivo en forma de anuncio oficial hasta la próxima semana.

Pero el nigeriano es el elegido para reforzar una delantera que, tras la marcha de Bazdar y la lesión de Soberón, queda ahora escasa de efectivos. Con Kodro con la vitola de titular, Bakis en la recámara y Dani Gómez relegado casi al ostracismo por parte de Sellés, todo apunta a la llegada de Agada, una opción sorprendente habida cuenta de que el atacante acumula ya casi cuatro meses sin jugar después de disputar su último partido con el Real Salt Lake el 24 de octubre del año pasado y que, tras acabar contrato el 31 de diciembre en la MLS, ha permanecido desde entonces sin equipo.

La arriesgada apuesta, en todo caso, está más que encaminada. Agada, un punta versátil que puede actuar como referencia y como segundo ariete, aunque también caído a las bandas, sobre todo en la izquierda. De 26 años y 1,75 metros, su perfil es distinto al de Bakis y Kodro, delanteros de área. El africano se adapta mejor al juego al espacio gracias a su potente zancada.

Puric, en su presentación con el Atlético de Madrid. / ATLÉTICO DE MADRID

El otro fichaje que el Real Zaragoza pretende acometer una vez se consume la salida de Bazdar es el de Aleksa Puric, central de 22 años del Atlético de Madrid B y puntal básico para Fernando Torres. Precisamente, convencer al entrenador del filial rojiblanco es el principal escollo a salvar para abrochar una operación en forma de cesión que contaría ya con el visto bueno del futbollista, que ha disputado 17 partidos (todos ellos como titlular) y ha marcado un gol con el Madrileño, segundo clasificado actualmente en el grupo 2 de Primera RFEF.

El serbio, que llegó el pasado verano al Atlético tras el pago de en torno al millón de euros al Racing de Ferrol, firmó contrato como rojiblanco hasta 2029 y su llegada, en principio, sería a través de una cesión sin opción de compra ya que el Atlético lo considera una apuesta de futuro.

Se trata de un defensa algo más rápido que los centrales que actualmente ocupan ese puesto en el Real Zaragoza, si bien se diría que Puric es más ágil que veloz. En todo caso, su llegada aportaría algo más de calidad a una parcela que acumula varios mercados siendo una asignatura pendiente para el Real Zaragoza.

En todo caso, las salidas de Kosa (desde la semana pasada en el Kosice eslovaco) y la de Bazdar, todavía por hacerse oficial, y las potenciales llegadas de sus sustitutos no serán, en principio, las únicas operaciones que acometerá el Real Zaragoza hasta el cierre de mercado, el próximo 2 de febrero. Porque Indias busca un extremo con desborde y gol para completar el apartado de refuerzos y suplir la probable salida de Pau Sans.