El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda

Lluís López, hasta mayo pasado capitán del Real Zaragoza y que no renovó en junio con el club aragonés al demorar la entidad la presentación de una oferta, ha puesto el punto y final a su aventura en la Superliga de China y regresa a España. El central, que milita desde finales de julio en el Shandong Taishan, rescinde su contrato, que tenía una duración hasta diciembre, y ya ha llegado a un acuerdo con el Albacete, con el que firma por esta temporada y una más, hasta junio de 2027.

Lluís López fue fijo e indiscutible a su llegada al Shandong Taishan, con 10 partidos seguidos en el once, pero una lesión muscular le impidió jugar las últimas jornadas del campeonato, donde su equipo acabó quinto clasificado. Ahora, ha llegado a un acuerdo para rescindir y regresa a la Segunda española, donde se juntará en la zaga del Albacete con otro exzaragocista, Jesús Vallejo.

Estuvo cuatro temporadas, entre 2021 y 2025, vistiendo la camiseta del Real Zaragoza, disputando 113 partidos oficiales con esa camiseta, siendo en la 23-24 uno de los capitanes y en la pasada temporada tras la retirada de Cristian Álvarez en enero el portador del brazalete en primer lugar.

El catalán, que se formó en la cantera del Espanyol, estuvo cedido en el Tenerife y en el 2021 llegó al Zaragoza de la mano de Miguel Torrecilla. En 2023, tras haber firmado en primera instancia dos años con dos más opcionales, accedió a rebajar sus emolumentos para prorrogar su contrao dos temporadas más. El anterior director deportivo, Juan Carlos Cordero, le emplazó hace un año a sentarse a renovar, pero el relevo en ese puesto en marzo paralizó todo y al final no hubo propuesta de parte de Txema Indias para que el jugador se marchara después de cuatro temporadas en las que alternó el rol de tercer central con uno de mayor titularidad, como en el último curso, donde disputó 29 partidos de Liga, aunque las lesiones musculares se cebaron con él en la segunda vuelta.