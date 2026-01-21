El Real Zaragoza luce números de 'playoff' en las diez últimas jornadas

El Real Zaragoza sigue sin salir de un descenso en el que lleva anclado más de cuatro meses. Los números no cuadran y la evidente progresión del equipo no le da, todavía, para escapar de un pozo en el que no hace mucho el agua le llegaba al cuello. La situación ha mejorado, pero no lo suficiente como para abandonar esa zona que condena a Primera RFEF, en la que los blanquillos son penúltimos.

Pero es tan cierto que el Zaragoza no acaba de dar ese golpe encima de la mesa que precisa para escapar de una vez del fondo de la clasificación como que su dinámica invita a cierto optimismo. De hecho, el conjunto aragonés es el sexto mejor de la categoría en las diez últimas jornadas, en la que ha sumado la mitad (15) de los 30 puntos en disputa. En esa clasificación parcial, el ascenso directo estaría a seis puntos, una distancia ligeramente superior a los cuatro que le separarían del descenso.

Las cuatro victorias (en casa ante Huesca y Leganés y las logradas en Eibar y Santander) se completan con tres empates (en Málaga y Burgos y el del pasado sábado en casa contra la Real Sociedad B). Durante esta fase del curso, el Zaragoza ha sufrido tres derrotas (en Granada y en el Ibercaja Estadio frente a Cádiz y Las Palmas).

Es más, si se consideran únicamente las nueve últimas jornadas, el cuadro aragonés sería quinto, si bien el balance empeora considerablemente al tener en cuenta los doce encuentros jugados desde que Rubén Sellés se hizo cargo del equipo, lo que relegaría al equipo a la duodécima plaza, en todo caso, fuera de las posiciones peligrosas de la clasificación.

La evolución, pues, es clara, pero aún no ha permitido al Zaragoza salir de abajo del todo, algo que pudo hacer el sábado pasado pero perdió la oportunidad de derrotar a un rival directo y ganarle el average. El empate contra la Real B, en todo caso, mantiene la salvación a tres puntos de distancia a la espera del segundo encuentro consecutivo en casa, esta vez, ante un Castellón que se ha aupado a puestos de ascenso directo tras haberse convertido en el equipo más en forma del campeonato.

De hecho, el próximo rival de los aragoneses sería líder destacado en esa clasificación que ordena los méritos contraídos en las diez últimas jornadas. Los de Pablo Hernández han sumado 23 de los 30 últimos puntos en juego merced a siete victorias, dos empates y una única derrota para aventajar a Málaga (21), Las Palmas (18), Deportivo (17) y Racing (16), los únicos que mejoran la cosecha acumulada en este tramo por el Zaragoza de Sellés, que progresa adecuadamente, pero exigido a aumentar todavía más el ritmo si quiere llegar sano y salvo a la meta.

De hecho, en las dos ocasiones en las que la escuadra aragonesa ha tenido en su mano la posibilidad de escapar, o casi, de las posiciones de descenso, ha caído presa de un vértigo que le mantiene todavía entre tinieblas.