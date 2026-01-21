Soberón sufre una elongación y estará dos semanas de baja
La lesión y la salida de Bazdar acentúan la necesidad de fichar un delantero
Mario Soberón sufre una elongación en el sóleo de su pierna derecha que le apartará del equipo alrededor de dos semanas. Las molestias que el delantero venía sufriendo en los últimos días y que le privaron de entrenar con el grupo el martes han derivado en la realización de pruebas médicas que han detectado la lesión.
De este modo, el cántabro es baja segura para el partido del domingo ante el Castellón y, en principio, también lo sería para el siguiente, en Albacete. Su ausencia, unida a la inminente salida de Bazdar rumbo a Polonia, reduce notablemente la nómina de delanteros disponibles para Sellés, que cuenta con Kodro, Bakis y Dani Gómez, si bien este último, también en la rampa de salida, ha desaparecido de los planes del técnico valenciano. Por eso, se acentúa la necesidad de un punta para reforzar el ataque zaragocista, uno de los menos realizadores de la categoría.
Keidi Bare, de nuevo por reparto de cargas, no se ha ejercitado en una sesión en la que ya Saidu y Francho ya han trabajado con normalidad
Las ausencias de Bazdar y Soberón en la sesión de entrenamiento de este miércoles se unieron a las de los lesionados Radovanovic y Paulino, mientras que Keidi Bare tampoco se ha ejercitado con el grupo, de nuevo, por reparto de cargas. Los que sí han trabajado con normalidad han sido Francho y Saidu.
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Ruptura total entre Ramón Lozano y el Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Las negociaciones con Bazdar y Dani Gómez y las dos piezas maestras del puzzle del mercado del Real Zaragoza
- ¿Por qué no subió al marcador el gol de falta de Toni Moya para el Real Zaragoza a la Real B? 'O el saque es inmediato o hay que parar