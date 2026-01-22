Bazdar: radiografía de un fiasco con atenuantes

Bazdar cierra, por el momento, un capítulo de temporada y media en el Real Zaragoza. Desde su llegada en el verano de 2024, ha jugado 40 partidos oficiales, 39 de Liga, con 5 goles y 4 asistencias. Este curso no aparece en un partido oficial desde el 2 de noviembre, en la Copa frente a la Mutilvera, única ocasión en que ha contado con él Rubén Sellés, que le ha dejado varias veces, incluso, fuera de la convocatoria.

Se marcha el tercer fichaje más caro de la historia del Real Zaragoza en Segunda División porque entre el primer y el segundo pago por Bazdar, el inicial de 1,5 millones cuando se le fichó desde el Partizan de Belgrado y el segundo y voluntario por la misma cifra completado el pasado verano, ya que solo era obligatorio en caso de ascenso, suman 3 millones invertidos en el delantero serbio, un esfuerzo económico sin parangón en esta época en Segunda.

De hecho, en toda la historia del club solo hay dos traspasos más elevados en la categoría de plata, ambos en 2008, en la época de Agapito Iglesias y con un dispendio que unos años después abocó a la SAD al concurso de acreedores en 2011 y a casi desaparecer en 2014. En ese año en el que el Zaragoza bajó a Segunda con la plantilla más cara de su historia en la 07-08, el constructor soriano ejerció la opción de compra pactada en la cesión de Oliveira con el Milan un año antes por 10 millones de euros.

El segundo traspaso más caro en Segunda también fue en 2008 y también acabó en el concurso de acreedores, los 4 millones pactados al Valencia por Javier Arizmendi. El traspaso de Bazdar estaría entre los 20 más elevados de la historia del Zaragoza, el decimonoveno en concreto.

Un fichaje a precio de estrella cuya salida ahora por la puerta de atrás revela un fiasco. La apuesta y el esfuerzo por Bazdar fueron tan desmesurados como las expectativas creadas. El riesgo era evidente por un joven de 20 años que ya había sido internacional absoluto con Serbia pero que llegaba de ser suplente en el Partizán. Una oportunidad de mercado, se decía, para justificar semejante desembolso. La opción de compra que ahora se concede al Jagiellonia revela tanto la pérdida de fe en aquella joya que la iba a romper como la esperanza en recuperar la totalidad de la inversión.

«Samed es uno de los delanteros con mayor proyección en Europa, con rasgos de jugador de barrio». Las palabras del entonces director deportivo, Juan Carlos Cordero, en la presentación del punta, resuenan todavía entre un zaragocismo que apenas ha presenciado a cuentagotas aquella ingente dosis de calidad de un delantero de indudable clase que en un año se ha casado, ha cambiado de nacionalidad y de selección y se ha equivocado mucho, pero al que tampoco le han ayudado cuestionables decisiones técnicas de Gabi o Ramírez o aquella inoportuna lesión el 30 de noviembre en La Romareda ante el Albacete que lo cambió todo tras una ilusionante carta de presentación.