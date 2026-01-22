La controvertida gestión de la delantera del Real Zaragoza: arriba hay tajo

Entre unas cosas y otras, la nómina de delanteros del Real Zaragoza se ha reducido notablemente. De los cinco de la primera plantilla que empezaron la temporada apenas quedan tres disponibles ahora mismo, pero uno de ellos, Dani Gómez, apenas cuenta para Sellés, que ha recuperado a otro, Bakis, para la causa tras varios intentos frustrados del club por darle salida.

El panorama es el siguiente: con Bazdar en Polonia a la espera de que se haga oficial, que ya es hora, su cesión al Jagiellonia y con Soberón fuera de combate por culpa de una elongación en el sóleo, la delantera zaragocista está compuesta por Kodro, Bakis y Dani Gómez, si bien el rol de cada uno de ellos es bien distinto, tanto como su participación con el entrenador valenciano.

Porque el titular indiscutible es Kodro, ya sea solo arriba como referencia ofensiva o con un compañero al lado. Soberón venía siendo su fiel aliado, pero el cántabro ha desaparecido desde que fue suplente en Santander ante el Racing. Su expulsión en el tramo final del choque y la consiguiente sanción posterior que le impidió jugar frente a la Real Sociedad B le han sacado de una foto a la que tardará al menos un par de semanas en volver, seguramente, ya sin aquella vitola de fijo otorgada por Sellés, que sacó al cántabro del ostracismo al que le había relegado Gabi, para el que el Zaragoza se concebía sobre Dani Gómez y diez más.

Sin embargo, cosas de entrenadores, el madrileño no tiene sitio ahora en el equipo. De hecho, su participación a lo largo de los 12 encuentros dirigidos por Sellés ni siquiera alcanza los 100 minutos en total y no ha aparecido por el campo en los tres últimos partidos. Tres meses acumula ya Gómez sin ser titular en un Zaragoza del que parece destinado a salir a lo largo de este mes, pero su situación contractual (dos años y medio más de contrato y una de las fichas más altas de la plantilla) no lo van a poner fácil. El Sporting, de momento, ya ha descartado su incorporación.

Si Soberón pasó de la nada al todo, Dani ha recorrido el camino inverso. A medio camino emerge la figura de Bakis, recuperado para la causa por Sellés después de numerosos intentos del club por darle puerta y poner fin a su periplo como blanquillo. El turco, sin embargo, adquiere ahora aún más relevancia. De hecho, y habida cuenta de las salidas, las lesiones, la falta de fichajes (el del nigeriano Agada está muy encarrilado) y la escasa confianza de Sellés en Dani, se diría que Bakis es, ahora mismo, el segundo delantero del equipo solo por detrás de Kodro, lo que viene a subrayar el panorama actual en una delantera en la que jugadores que contaban poco o nada, ahora han adquirido protagonismo mientras que los personajes principales hace unos meses ahora no figuran en el guion.

Así que arriba hay tajo. El recorte se las trae en una parcela en la que suceden los movimientos difíciles de comprender y las gestiones complejas de analizar. A la marcha de Bazdar se unirá, seguramente, la de Pau Sans, un canterano prometedor con gol (entre él y el bosnio marcaron ocho el curso pasado) para dejar en el equipo a Bakis, que estuvo más de mil días sin anotar y cuyo paso por el Zaragoza, con el que acaba contrato en junio, está marcado por la decepción y el fracaso. Pero el turco, autor de dos goles, parece haberse ganado otra oportunidad. Sellés se la concede seguro, y, a tenor del cariño con el que le recibe gran parte de la afición cuando salta al campo, también la grada.

Llegará, salvo sorpresa, Agada, que lleva sin jugar al fútbol desde octubre. Cuatro meses de inactividad que provocan el lógico recelo ante la necesidad de rendimiento inmediato. La situación clasificatoria y la falta de gol obligan a meter mano arriba, pero, de momento, las actuaciones acometidas no han hecho sino rebajar efectivos sin aumentar el potencial de un equipo en el que, por otra parte, la compañía de Kodro en los dos últimos partidos ha sido un centrocampista (Toni Moya) en una decisión táctica a la que Sellés ya recurrió cuando llegó, hasta que Guti le pidió dejar de ejercer en la mediapunta.