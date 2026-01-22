Guti no entrena por un proceso gripal y Keidi Bare vuelve al grupo en el Real Zaragoza
Soberón, Radovanovic y Paulino, ausencias en la sesión de este jueves
Raúl Guti, aquejado de un proceso gripal, ha sido el principal protagonista del entrenamiento de este jueves del Real Zaragoza. El canterano ha acudido a la Ciudad Deportiva pero, tras pasar una mala noche, el cuerpo técnico le ha mandado para casa a recuperarse. El objetivo es que el aragonés pueda recuperarse a tiempo para participar en el encuentro del domingo ante el Castellón.
La ausencia de Guti se une a las de los lesionados Soberón, Radovanovic y Paulino, bajas seguras para el partido, mientras que Keidi Bare, sometido a reparto de cargas en las dos sesiones anteriores, ya se ha ejercitado con normalidad junto a sus compañeros y apunta a no tener excesivos problemas para ser de la partida.
Sin Bazdar, cuya cesión al Jagiellonia polaco se anunciará en las próximas horas, ni Soberón, Rubén Sellés ve reducida considerablemene la nómina de efecivos en una delantera ávida de refuerzos.
