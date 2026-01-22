Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes

Ha costado más de lo deseable pero no menos de lo previsto. Desde que comenzó el mercado de invierno, el Real Zaragoza decidió tomar una postura clara con respecto a los jugadores que iban a salir del equipo durante este mes y que, a pesar de ello, continuaban siendo activos de la SAD: no malvenderlos. Por eso, la salida de Samed Bazdar se ha demorado tanto. El club podría haberla cerrado antes en unas condiciones peores, pero optó por esperar para tratar de obtener un rédito económico mayor.

Al final, el delantero bosnio, cuyo fichaje costó tres millones de euros pagados en dos plazos al Partizan de Belgrado, se va al Jagiellonia a cambio de unos 100.000 euros por el préstamo. El conjunto polaco, tercero de su Liga, tendrá una opción de compra por el 80% del pase del futbolista al final de la temporada. Bazdar no entraba en los planes de Rubén Sellés, que lo había dejado fuera de las convocatorias de manera repetida.

El Real Zaragoza tiene otras operaciones en marcha para liberar fichas y espacio salarial para dar entrada a los fichajes que deben dar un salto de calidad a la plantilla cuando el mercado se cierre el 2 de febrero. El club busca un punta, un extremo y un central. Hay dos nombres especialmente señalados en la agenda de Txema Indias: Willy Agada y Aleksa Puric.

El nigeriano, de 26 años, estuvo en Israel y sigue sin equipo después de dos experiencias en la MLS en el Kansas City y en el Salt Lake. Lleva sin jugar desde finales de octubre. Es un atacante versátil, que puede actuar como referencia y por el costado. Mide 1,75 metros y es un jugador fuerte con capacidad para buscar los espacios. Puric tiene 22 años y pertenece al Atlético de Madrid B. Es un central capital para Torres en el filial del Atlético en Primera RFEF en la búsqueda del ascenso a Segunda.

Al fin, el Real Zaragoza ha conseguido dar salida a dos futbolistas, Kosa y Bazdar. Esa era la primera e imprescindible obligación para que la segunda, la llegada de nuevos fichajes, fuera posible. La pelota lleva en el tejado de Txema Indias varios meses, pero a estas alturas de enero la carga de responsabilidad que pesa sobre sus espaldas cada vez es mayor.

La SAD se equivocó dándole el equipo a Gabi Fernández el verano pasado pero acertó entregándoselo a Rubén Sellés. Incluso con las dificultades del último partido ante la Real Sociedad B, el bagaje global del entrenador valenciano es bueno. Es un técnico preparado para hacer posible esta hazaña. Otra cosa será si le dará para conseguirla.

Para acercar el milagro será fundamental lo que Txema Indias haga o deje de hacer en los próximos doce días, cuál será el nivel de las contrataciones y su aportación individual a la suma colectiva. Los nombres de Agada y Puric dan una idea de por dónde irán los tiros que el director deportivo va a pegar en este mercado. La calidad de sus elecciones, tan erráticas el pasado verano, definirá el futuro a medio plazo del Real Zaragoza, un club tradicionalmente ganador, con unas vitrinas llenas de trofeos europeos y nacionales, pero que atraviesa el momento más comprometido de toda su historia.