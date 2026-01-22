El vértigo ancla al Real Zaragoza al descenso: cuentas y rosarios

Sigue el Real Zaragoza empeñado en anclarse a la zona de descenso a Primera RFEF y desperdiciar cada ocasión que tenga para escapar de ella o, al menos, poner la salvación a tiro. Hasta ahora, el equipo aragonés ha sido incapaz de asestar ese obligado golpe de autoridad que le acerque a la permanencia y le permita poner fin de una vez a una estancia entre los cuatro últimos que se prolonga desde hace más de cuatro meses.

Pasó el sábado ante la Real Sociedad B algo similar a lo que sucedió un mes antes, también en casa, frente al Cádiz. En ambas ocasiones, el Zaragoza disponía de una gran ocasión para salir del descenso, si bien las probabilidades de hacerlo en caso de ganar al filial donostiarra eran muy remotas. Debían los de Sellés vencer por siete goles de diferencia y, además, esperar que le beneficiaran otros resultados (derrota del Granada ante el Eibar y del Huesca en Burgos), pero solo lo último se produjo. El empate final contra los donostiarras y el resto de marcadores mantienen, eso sí, la renta de tres puntos respecto a una permanencia que exige a los aragoneses completar una segunda vuelta mucho mejor que la primera, sellada con 20 puntos. La misma cosecha en la segunda ronda abocaría al Zaragoza a Primera RFEF y, con ello, a salir del fútbol profesional.

Y es que el Ibercaja Estadio está siendo una rémora para un conjunto blanquillo que apenas ha sumado dos victorias y nueve puntos en los once encuentros que ha disputado en el modular. Se quedó a medias el Zaragoza ante la Real B del mismo modo que había sido incapaz de vencer en la primera oportunidad que tuvo para escapar de abajo. Fue ante el Cádiz, rival que, como la mayoría, se llevó los puntos de tierras aragonesas (1-2). Entonces, el Zaragoza afrontaba el duelo con la posibilidad, incluso, de salir del descenso. Para ello debía ganar y que no lo hicieran el Mirandés en Castellón y el Éibar en Córdoba. Además, Andorra y Real Sociedad B debían perder en sus desplazamientos a los terrenos de juego de Valladolid y Deportivo. Las dos primeras premisas sí se cumplieron (el Mirandés cayó 3-1 y el Eibar no pasó del 0-0 en Córdoba) pero Andorra y Real B dieron la campanada y se impusieron en Zorrilla (0-1) y Riazor (0-3) para aumentar a cuatro los puntos respecto a la permanencia de un Zaragoza que seguía siendo el colista.

Así que, tras esos dos intentos frustrados por su propia incompetencia, el conjunto aragonés afronta este domingo una nueva reválida para mostrar de una vez ese puño de hierro que se le exige para dar ese golpe encima de la mesa. Lo hará, otra vez, en casa y ante uno de los mejores equipos de la categoría y revelación del campeonato: el Castellón.

En todo caso, el escenario sobre el que se disputará la contienda será muy similar al de las dos anteriores. A tres puntos de la salvación, el Zaragoza apenas tiene opciones de salir de las cuatro últimas plazas aun logrando la victoria frente al cuadro castellonense. Porque, al tener ya perdido el average con la Real B, que marca ahora mismo la salvación, solo una improbable goleada le otorgaría posibilidades. Y es que el su diferencia de goles de -14 es un lastre demasiado pesado.