El Sporting se olvida del delantero del Real Zaragoza Dani Gómez y ultima el fichaje de otro delantero

El Sporting de Gijón descarta definitivamente al jugador del Real Zaragoza Dani Gómez y ha avanzado en las últimas horas en el fichaje del delantero centro uruguayo Andrés Ferrari, que apunta a reforzar la escuadra asturiana en calidad de cedido procedente del Sint-Truiden belga.

El Sporting de Gijón se había lanzado en los últimos días a por Dani Gómez, con contrato con el Zaragoza hasta 2028, que prefería, en caso de recalar en otro equipo de Segunda, hacerlo en propiedad y no cedido, mientras que el club gijonés podría llegar de forma más sencilla a un préstamo, aunque tampoco posee el músculo financiero ahora en el margen salarial para llevarlo a cabo. Una vez descartado Gómez, el Sporting activó en plan B, Ferrari.

Y es que. con un salario de 650.000 euros más objetivos y esos dos años más de contrato la rescisión era muy poco factible desde la vía zaragocista porque el club necesita liberar margen salarial y no puede abonar ninguna cantidad en indemnización.

Así que los asturianos ultiman a su alternativa, un atacante de 23 años que tiene experiencia en Segunda División, concretamente en las filas del segundo equipo del Villarreal durante la temporada 23/24.

El club castellonense desembolsó dos millones y medio de euros por su fichaje, procedente del Defensor Sporting uruguayo, después de que el delantero se proclamase campeón del mundo sub-20 en el verano de 2023 con el combinado charrúa.

Tras una campaña en España, Ferrari salió cedido a Bélgica, donde el Sint-Truiden terminó ejecutando la opción de compra por el futbolista en el pasado mercado de verano.

El propio Sporting lanzó un mensaje enigmático en sus perfiles de redes sociales anticipando la llegada de un delantero, quedando a expensas de que el futbolista viaje a Gijón para someterse al pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato como rojiblanco.