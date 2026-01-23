Ángel 'Pichi' Alonso, exjugador de Real Zaragoza y Castellón: "Cuando el Zaragoza se salve, que la gente pida cabezas si es necesario"

¿Cómo va la vida?

Muy bien, la verdad. Todo controlado y cumpliendo años. Me hago viejo, pero me mantengo más o menos bien.

Y siempre pegado al fútbol.

Pues sí, en la tele sobre todo y también en la radio. El fútbol siempre ha formado parte de mí.

¿Le da tiempo a echarle un ojo a la Segunda División?

Sí, aunque no mucho. Veo algún partido del Zaragoza cuando no me coincide con otros que tengo que ver y sigo al corriente de la historia trágica que está sucediendo.

¿Cuánto le duele el Zaragoza?

Mucho, sin duda. Siempre he dicho públicamente que mi época más feliz como futbolista se la debo al Zaragoza, que es donde me hicieron un hombre futbolísticamente hablando. El cariño que siento es muy grande y me sabe muy mal la situación en la que está. Si el año pasado ya se salvó por los pelos, en este la cosa está aún peor, aunque tampoco puedo entrar mucho en detalles al no estar al corriente de todo. Es Víctor (Muñoz, su gran amigo) el que más lo está y el que me pone al día de lo que va pasando. Me entristece mucho ver al Zaragoza así.

¿Qué le cuenta?

Los dos estamos muy preocupados pero él aún más porque es mañico y ha entrenado al Zaragoza, que lo lleva muy dentro y vuelve a casa cuando puede. Pero ambos sentimos tristeza porque sería un batacazo enorme descender, algo demasiado fuerte porque es que, además, el Zaragoza no es un equipo de Segunda sino de Primera que cuenta con una afición que arropa al equipo y una ciudad futbolera. Lo tiene todo. Por eso, se han tenido que hacer las cosas muy mal para llegar a esta situación, sin duda.

¿Cómo se ve todo desde fuera?

Sabemos que económicamente es complicado, y que la propiedad se ha fijado más en revertir más esa situación económica que en potenciar futbolísticamente la plantilla para ser competitivos y optar a subir, no a evitar el descenso. Desconozco la afectación que eso conlleva en el aspecto meramente deportivo pero debe de tenerlo porque, si no, es que la planificación ha sido muy mala.

¿Llegó a dar al equipo por muerto cuando estaba a 9 puntos de la salvación?

Quedaba mucha Liga y aún queda. Pero cuando entras en una dinámica negativa todo sale al revés y el balón, si da en el palo, se va fuera. Tampoco el nuevo entrenador tenía experiencia ni en Segunda ni en España y le podía costar un poco más, pero es cierto que ha reaccionado y lo ha hecho en momentos muy difíciles. Se ha dado un paso adelante que creo que tenía que haberse corroborado el sábado ante la Real Sociedad B, pero, según me dijo Víctor, fue incluso el filial el que tuvo más y mejores ocasiones para vencer. Era el momento para dar el golpe tras ganar al líder en su casa.

La gente lo está pasando muy mal, ¿qué se le puede decir en un momento tan delicado?

Solo puedo pedirles que sigan manteniendo la confianza y no dejen de animar porque, si la gente está con el equipo, este responderá. La esperanza es que la gente haga un esfuerzo más y luego, si hay que exigir responsabilidades, que lo haga sin duda. Pero, ahora, lo más importante es que el Zaragoza se mantenga y en las próximas campañas dé ese paso necesario que le permita luchar por subir a Primera, que es donde debe estar. Si la afición no le respalda, puede pasar lo peor.

¿Se imagina al Zaragoza fuera del fútbol profesional?

Es que te remontas a los tiempos de Los Magníficos, o a nuestra época con Leo Beenhakker o Boskov de entrenadores, compitiendo con Madrid y Barcelona y no puedes creerte que el Zaragoza pueda abandonar el fútbol profesional. Sería un palo increíble y por eso le digo que la afición tiene que estar apoyando al equipo a las más duras y luego, cuando se logre la salvación, pedir cabezas si es necesario.

El del domingo será un partido especial para usted, que llegó al Zaragoza desde el Castellón.

Están en situaciones diferentes. Los dos necesitan puntos, pero ahora el Zaragoza los necesita más. Una cosa es luchar por subir y otra bien distinta es hacerlo por no bajar y el Castellón, si pierde, puede seguir peleando por el ascenso, pero el Zaragoza no puede descolgarse más de los que están luchando por seguir vivos. Quiero que el Zaragoza gane el domingo, está claro, es el que más lo necesita.

El Castellón segundo y el Zaragoza penúltimo. Difícil de creer a principios de temporada…

Hubo un momento, a principios de temporada, en que el Castellón estaba sufriendo ahí abajo pero desde el cambio de entrenador, con la entrada de Pablo Hernández, el equipo ha dado un vuelco espectacular. Es muy solvente en casa y algo más irregular fuera, aunque capaz de marcar cuatro goles a domicilio. Y juega bien al fútbol y se está reforzando muy bien ahora. Está en el camino de volver a Primera, pero la historia de Zaragoza y Castellón en la máxima categoría es muy diferente.

¿Los primeros minutos serán clave? El Zaragoza solo ha ganado dos partidos en casa…

Sin duda, el jugador necesita confianza y esa presión por ganar se cuadruplica si el rival es el que se adelanta en el marcador. Tal vez se debería tener eso en cuenta en el planteamiento y apostar por coger seguridad en el partido y no salir a buscar permanentemente al rival. Porque, posiblemente, el Castellón llevará la iniciativa en el juego y lo puede aprovechar.