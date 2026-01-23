El Castellón no se ve "favorito" ante el Real Zaragoza y anuncia el fichaje de Varo

El Real Zaragoza se enfrenta este domingo (18.30 horas) a un Castellón que llega en el mejor momento deportivo de su historia. El técnico del conjunto rival, Pablo Hernández, ha advertido este viernes a su equipo de que, pese a la distancia que tienen con el conjunto blanquillo en la clasificación, que sigue penúltimo aunque cada vez más cerca de los puestos de salvación, no pueden afrontar el partido como "favoritos".

El club valenciano ha hecho oficial este viernes la llegada de Álvaro García para reforzar la zona de ataque. En la rueda de prensa, Hernández ha explicado que, tanto él como el otro jugador que apunta a ser albinegro, Adnane Ghailan, "son dos jugadores interesantes que están rindiendo a muy buen nivel en Primera RFEF".

También se pronunció el entrenador sobre la ausencia por sanción del central Alberto Jiménez, uno de los jugadores clave en el esquema castellonense. Pablo Hernéndez, ha lanzado un mensaje de refuerzo a todo su grupo al afirmar que cualquiera puede suplirle a buen nivel: "A otro compañero le tocará jugar. Confío plenamente en toda la plantilla".

Sobre el duelo, el técnico castellonense no ha querido elevar las expectativas y recordó la igualdad de la Segunda División. "En esta liga si sacas pecho te lo hunden rápido", advirtió en rueda de prensa Hernández, que ha asegurado también que sus jugadores deben ir "con la mentalidad de que será un partido difícil y complicado".

Los albinegros, afirma, tienen como premisa "mantener el nivel de juego, intensidad, concentración y compromiso" para aspirar a conseguir una victoria que le permita defender la segunda plaza y continuar la estela del Racing de Santander. Todo ello, en un choque que tendrá lugar en el Ibercaja Estadio. "Debemos sacar nuestra mejor versión para conseguir la victoria allí", apuntó sobre el partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga Hypermotion.

El entrenador castellonense también ha valorado el regreso de Raúl Sánchez al equipo tras medio año en México: "Es una buena noticia su vuelta. Ya conocemos todos el nivel que ha dado aquí y lo que nos puede aportar. Es un jugador versátil que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de arriba".