El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada

El Real Zaragoza ha anunciado esta mañana de viernes su primer refuerzo, con Rober González, cedido por el NEC Nijmegen y además ha cerrado el segundo, una opción que tenía sobre la mesa desde hace semanas y que valoraba de forma muy positiva, como adelantó este diario el pasado 12 de enero y que ya estaba muy encaminada. La llegada de Willy Agada está ya definitivamente abrochada y se le espera en los próximos días, a lo largo del fin de semana, en la capital aragonesa para firmar su contrato tras pasar el preceptivo reconocimiento médico. El club, tras Agada y Rober González, se lanza a por un central, con Puric (Atlético B) como opción compleja a expensas de que el entrenador del filial rojiblanco, Fernando Torres, lo deje salir, lo que no parece probable.

Agada reforzará de este modo el ataque zaragocista en una operación sorprendente, aunque en la que hay puestas muchas esperanzas al ser un delantero diferente a los que tiene el equipo. El futbolista, sin equipo desde el 1 de enero cuando acabó contrato en el Real Salt Lake de la MLS, ya se le puede considerar el segundo fichaje zaragocista en este enero y la idea es que esté disponible para Sellés ante el Albacete, aunque habrá que comprobar antes el estado físico del ariete, si bien los informes en ese sentido son positivos.

El nigeriano es el elegido para reforzar una delantera que, tras la marcha de Bazdar y la lesión de Soberón, queda ahora escasa de efectivos. Con Kodro con la vitola de titular, Bakis en la recámara y Dani Gómez relegado casi al ostracismo por parte de Sellés y de más que probable salida antes de acabar el mercado, Agada es una opción sorprendente habida cuenta de que el atacante acumula ya casi cuatro meses sin jugar después de disputar su último partido con el Real Salt Lake el 24 de octubre del año pasado cuando jugó los playoffs de la MLS Cup ante Portland y que ha permanecido desde entonces sin equipo.

Agada es un punta versátil que puede actuar como referencia y como segundo ariete, aunque también caído a las bandas, sobre todo en la izquierda. De 26 años y 1,75 metros, su perfil es distinto al de Bakis y Kodro, delanteros de área. El africano se adapta mejor al juego al espacio gracias a su potente zancada. Nacido el 17 de septiembre de 1999 en Bauchi, Nigeria, Willy Agada firmó su primer contrato profesional a los 18 años y anotó ocho goles durante su primera temporada con el Hapoel Jerusalem en la 2018-2019. En Israel también militó en el Maccabi Haifa y regresó al Jersulaem donde dio el salto a la MLS tras anotar 41 goles en cuatro temporadas (135 partidos) en la Liga de este país. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City y tuvo un inicio impresionante, registrando ocho goles y dos asistencias en solo 12 apariciones para cerrar la temporada 2022, lo que lo colocó entre los mejores goleadores por promedio de tantos por partido en la Liga.

Durante dos de sus tres temporadas recientes en la MLS con Sporting Kansas City (2022-2024), Agada fue el máximo goleador del club para llegar en abril pasado al Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos, firmando un contrato hasta enero y prorrogable después, aunque su andadura ha tenido menos brillo, con 26 partidos oficiales y tres goles. Salt Lake decidió no prorrogar su contrato en diciembre, lo que habría supuesto un pago de 300.000 dólares más, a Kansas. En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 goles.