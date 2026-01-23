El Real Zaragoza confirma la cesión de Rober González, primer fichaje de este enero

El Real Zaragoza acaba de hacer oficial la llegada de Roberto González Bayón, extremo del NEC Nijmegen de la Eredivise holandesa, donde milita desde 2024. Canterano del Betis y que ha jugado también en España en Las Palmas, el Alavés y el Racing, se trata de un jugador zurdo que puede desenvolverse en cualquiera de las dos bandas, aunque tiene preferencia por entrar a pierna cambiada, y también de segundo punta y que destaca por su habilidad y desborde. El extremo inaugura así el capítulo de fichajes en este enero dando poder a la banda zaragocista, que es, junto al central (Puric) y al punta (Agada), uno de los objetivos prioritarios para este mercado de enero.

"El Real Zaragoza y el NEC Nijmegen han alcanzado un acuerdo para la cesión de Rober González al cuadro blanquillo hasta el final de la presente temporada. Desde el club le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta etapa que ahora comenzamos juntos. ¡A por todas, Rober!", asegura la entidad sobre el primer fichaje en este enero.

La noticia surgió anoche en los Países Bajos, en el portal Soccernews, y ya ha sido ratificada por el propio club, puesto que el jugador ha firmado su contrato tras pasar las pruebas médicas. El acuerdo se sustancia con una cesión hasta junio, ya que el futbolista tiene contrato con el NEC hasta 2027 y apenas está contando con protagonismo en esta temporada, con solo tres partidos y 83 minutos sobre el césped tras regresar de su cesión de enero a juino pasado en el Racing de Santander

Rober nació en Mérida y ya en juveniles pasó a la cantera del Betis. Quique Setién le hizo debutar en Primera con el primer equipo, en Copa frente al Racing de Santander. Siendo muy joven se interesó por él el Manchester United y tuvo opciones en otros clubs europeos, pero apostó por quedarse en el Betis. Estuvo cedido en la Unión Deportiva Las Palmas un par de campañas en Segunda, en la primera, la 20-21, con un protagonismo estelar, con 31 partidos y ocho goles, para tener menor rol en la Segunda, en la 21-22, y en el Alavés, con el que ascendió a Primera División tras jugar 32 citas oficiales (28 de ellas en Liga) y anotar dos goles.

Noticias relacionadas

En la 23-24 se marchó cedido al NEC y cuajó una excelente campaña. Disputó 29 partidos en la Eredivise con seis goles y cuatro asistencias más otros seis de Copa con cuatro goles y una asistencia. El NEC llegó a la final de Copa, aunque perdió ante el Feyenoord. También disputó uno del play-off por la Conference League en el que dio una asistencia. Al final de esa temporada el club holandés ejecutó la opción de compra por valor de 1,2 millones, pero su segundo año en Nimega ya tuvo peor recorrido, por eso en enero llegó al Racing, para la segunda vuelta, teniendo un protagonismo más irregular, con 16 partidos y solo seis de inicio y regresar a la Eredivisie, donde apenas ha jugado.