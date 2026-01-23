El Real Zaragoza se estrella en los postes: más madera

Las dinámicas suelen influir decisivamente en la fortuna. Cuando las cosas van bien, incluso el azar parece ponerse a favor. En cambio, una mala racha atrae al infortunio, como el que viene padeciendo el Real Zaragoza desde hace tiempo. A sus problemas con el gol (tanto a favor como en contra) se une la escasa ayuda que está encontrando desde los postes. Toca madera el conjunto aragonés, sí, pero no en el sentido pretendido.

Hasta nueve veces ha rematado a los palos el Zaragoza a lo largo de las 22 jornadas de Liga que se han disputado ya. La cifra le convierte en uno de los equipos más damnificados en este apartado, ya que apenas otros cinco superan ese caudal. Cuatro de ellos (Ceuta, Córdoba, Almería y Castellón, rival de los aragoneses el próximo domingo en el Ibercaja Estadio) se han estrellado once veces en los postes o el travesaño, pero todos ellos se sitúan a años luz de distancia del Albacete que, con 19 tiros, es el que más veces se ha visto privado del gol porque el balón salió repelido fuera de la portería tras tocar madera.

El último golpeo del Zaragoza llegó el pasado sábado, cuando Kodro cabeceó al poste cuando apenas restaban nueve minutos para la conclusión de un partido que entonces ganaba la Real Sociedad B (0-1) merced a un tanto marcado poco antes por Carrera y que acabaría igualando casi en el descuento Paul Akouokou. El delantero bosnio, con dos, es el jugador blanquillo que más veces ha disparo a los postes.

Pero fue en Burgos donde el Zaragoza alcanzó el punto álgido de su mala relación con los palos. Hasta en tres ocasiones se estrelló en ellos la escuadra de Sellés en El Plantío, con Valery, Juan Sebastián y Soberón como protagonistas del recital de ineficacia de los aragoneses. Bakis, en el descuento, lograría al fin perforar el marco contrario para nivelar la contienda (1-1) y sumar un valioso punto.

El listado de futbolistas que han tirado al poste a lo largo del curso lo completan Dani Gómez, Toni Moya y Saidu, además de otro remate en propia puerta que completan los nueve lanzamientos zaragocistas.

En el polo opuesto, Eibar, Mirandés y Leganés (todos inquilinos, como el Zaragoza, de la zona de abajo) son los que menos veces (3) se han topado con los postes a lo largo del curso.