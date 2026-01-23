Rober González se entrena por primera vez y Guti vuelve con normalidad

Rober González ya se ha ejercitado con sus compañeros en el Real Zaragoza este viernes en la Ciudad Deportiva una hora después del anuncio oficial de su llegada. El jugador extremeño ha sido recibido por sus nuevos compañeros con el clásico túnel de golpes y llega en condiciones de ser alineado ante el Castellón el domingo en el Ibercaja Estadio. El club trabaja en la inscripción para que pueda debutar en el choque ante el cuadro orellut.

El futbolista, que apunta a ser presentado el martes, ha pasado reconocimiento médico esta mañana, ha firmado su nuevo contrato y se ha ejercitado con normalidad, ya que viene en dinámica de entrenamientos con el NEC Nijmegen, donde esta temporada solo ha jugado en tres partidos.

Rober ha trabajado a las órdenes de Sellés y también lo ha hecho Guti, que el jueves no se entrenó por gripe y que ha trabajado con normalidad, por lo que estará a las órdenes del entrenador para el partido ante el Castellón y es uno de los indiscutibles del técnico. Keidi Bare, que al principio de la semana también arrastraba molestias, se ha entrenado de nuevo con normalidad y también estará a disposición del míster en un partido en el que no estarán Paulino, recién operado en la rodilla y que este viernes se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva con muletas tras su artroscopia, Soberón y Radovanovic, todos con diferentes lesiones.

Del partido ante el Sanse hay una alta ya que Aguirregabiria estará con seguridad en la lista después de que hace una semana no se le quisiera forzar antes del duelo frente al filial donostiarra tras la lesión en el bíceps femoral que sufrió ante el Cádiz el pasado 13 de diciembre, pero esta semana ha completado los entrenamientos y el lateral vasco podría ser hasta titular, ya que era indiscutible hasta su lesión. Del Deportivo Aragón han estado este viernes el meta Obón y los jugadores de campo Pinilla, Barrachina y Terrer.