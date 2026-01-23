Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Rober González es el jugador que queríamos desde el inicio"

Tarde, pero Rubén Sellés ya tiene su primer refuerzo invernal. Se trata de Rober González, el que era el gran deseo del Real Zaragoza para reforzar la parcela ofensiva. Así lo ha afirmado el técnico valenciano en la rueda de prensa previa al choque ante el Castellón a la vez que valoraba su fichaje: "Es una incorporación en la que veníamos trabajando desde hace tiempo. Cumple todos los criterios que queríamos, es una de las posiciones que queríamos reforzar, es un jugador que tiene una edad perfecta para competir para nosotros, que tiene experiencia en la categoría, que tiene versatilidad que nos puede ayudar en varias posiciones, que es competitivo, y que tiene una fácil integración. Potencialmente puede tener un rendimiento inmediato para nosotros. Es el jugador que queríamos desde el inicio y hemos podido hacerle efectivo".

Si por el entrenador zaragocista fuera, Rober González, tras su primera sesión con el equipo, incluso entraría en la convocatoria. "Lo que espero es que esté disponible. Viene de jugar el martes un partido de Copa y ha entrenado además con normalidad en las últimas semanas. Si están todos los papeles en regla, no veo por qué no puede estar", indicó un Sellés que aseguró que "la semana que viene espero que podamos cerrar alguna incorporación más". Además, el técnico señaló a "un jugador que ayude en defensa" como el próximo en llegar. "Tenemos nuestros propios objetivos y si se producen, bienvenidos sean. Pero hay que esperar hasta el final del mercado", añadió.

Rubén Sellés pasó lista al estado físico de la plantilla. "Keidi Bare tuvo en los últimos partidos esos problemas que le impidieron completar los 90 minutos, por eso le dejamos la primera parte de la semana para que se recuperase. Guti ha pasado un proceso gripal pero ya ha vuelto a entrenar con el equipo. Y Martín (Aguirregabiria) lleva entrenando varios días, veremos si todas las exploraciones nos dan luz verde para que pueda iniciar. Además tenemos a Soberón aparte y es difícil que llegue a jugar esta semana", analizó.

Cualquier ayuda será poca para recibir a un lanzado Castellón en un Ibercaja Estadio donde no están saliendo las cosas. "Intento que mi equipo tengo una identidad reconocible y creo que, en casa, por momentos la hemos perdido un poco. El equipo sigue en un proceso de ir aprendiendo juntos. Tenemos que seguir persistiendo, aprender de los errores y aplicar ese aprendizaje a los partidos", valoró

Lo que está claro es que el Real Zaragoza todavía no ha conseguido salir del pozo, aunque el valenciano pide calma. "Todo proceso tiene una serie de etapas, creo que hemos ido acortando los espacios, no solo a nivel competitivo sino también a nivel de puntos también. Ahora nuestra tarea no es focalizarnos tanto en recortar el déficit de puntos, sino que eso tiene que llegar como consecuencia del trabajo que hacemos. La situación no se cambia en un día ni ganando", explicó.

Más de mercado

En el apartado de salidas, Sellés habló de Bazdar: "Tiene permiso del club para cerrar su futuro inmediato. Es un chico con un potencial enorme. No ha podido tener minutos de juego, tenemos cinco jugadores para esa posición. Veremos qué sucede tras la cesión, a veces no es el momento o el lugar. En un equipo con dinámica diferente, hubiera tenido mucho que aportar. Tiene mucha carrera por delante y condiciones muy buenas".

Sobre Dani Gómez, el entrenador del Real Zaragoza aseguró que "no hayamos contado con él responde más a hechos de partido y atacar de maneras diversas. Sabemos lo que nos puede dar de inicio o entrando desde banquillo". Aunque, por otro lado, apuntó que "los jugadores con menos minutos son los que tienen tendencia a salir".

El que parece que puede recuperarse para la causa es Paul Akoukou, aunque Sellés se mostró escéptico. "Paul fue determinante con el gol, pero no en rendimiento. Fue irregular, el partido del otro día refleja su temporada. Está trabajando bien y es una realidad en el mediocentro para lo que necesitemos", señaló el blanquillo.