El análisis experto sobre Rober González: "Es un futbolista de primer nivel para Segunda"

Luis García Plaza dirigió a Rober González en el Deportivo Alavés, en la 22-23, un curso inolvidable en Mendizorroza, en el que se logró el ascenso en el último suspiro del playoff contra el Levante con ese equipo babazorro y el entrenador madrileño analiza al nuevo jugador zaragocista, asegurando que puede aportar mucho en estos meses. “Solo puedo hablar maravillas de este jugador, es un futbolista de primer nivel para Segunda, no sé lo que ha pasado en los últimos años, pero hace tres cuando estuvo en el Alavés sí puedo asegurar que es un gran fichaje para el Real Zaragoza”, asegura el técnico sobre el extremo nacido en Mérida y que llega cedido hasta junio. En la misma condición jugó en aquel Alavés, aunque a préstamo desde el Betis.

"Es un chico excelente, muy trabajador. Su gran virtud la veo entre líneas, tanto en la mediapunta como en la banda derecha. Creo que en la izquierda le hace falta más desborde para jugar ahí”

“A mí me gusta hablar primero de las cualidades personales y es un chaval excepcional, un chico excelente, y muy trabajador”, empieza diciendo el entrenador madrileño, ahora sin equipo desde que salió del Alavés en mayo de 2024 y que ha estado en la terna de candidatos para dirigir al Zaragoza en varias ocasiones, la última como relevo de Gabi en octubre pasado. “Tiene una gran calidad para jugar entre líneas, por ahí veo su gran virtud, tanto en la mediapunta como en la banda derecha. Creo que en la izquierda le hace falta más desborde para jugar ahí”, ratifica sobre el mediapunta, zurdo, pero que le gusta entrar por la derecha o actuar de segundo delantero, en el carril del 10, donde parece que podría ser su sitio en el Zaragoza.

“Rober recibe bien entre líneas, tiene pase, un buen control, remate, se asocia bien. Es ese futbolista que puede ser diferencial jugando por detrás del delantero, con buen envío profundo también"

“Rober recibe bien entre líneas, tiene pase, un buen control, remate, se asocia bien. Es ese futbolista que puede ser diferencial jugando por detrás del delantero, con buen envío profundo también, velocidad y en el balón parado cumple, porque te da los dos perfiles, con el saque desde la izquierda desde la diestra”, aclara sobre las condiciones del nuevo futbolista del Zaragoza criado en la cantera del Betis y que debutó en el primer equipo con Quique Setién. En el Betis, por ejemplo, coincidió con Paul Akouokou y en el Alavés de Luis García Plaza con Toni Moya, ambos sin rol de titulares fijos pero con muchos minutos.

Tras cesiones en Las Palmas y en el Alavés, logrando el ascenso con los vitorianos, brilló en su primera temporada en el NEC Nijmegen, en la 23-24, pero después ese brillo no lo ha mantenido, tampoco el curso pasado, donde estuvo cedido en el Racing: “Era de los jugadores a los que no pude dar tantos minutos como quería porque el que estaba por delante de él lo hacía a un nivel enorme, ya que Guridi hizo la mejor temporada de su carrera probablemente, con un rendimiento excelso, y no se cogió ni un constipado”, asegura Luis García Plaza, que en su cesión en el Alavés en aquel curso le dio 33 partidos, incluidos ahí la promoción de ascenso y la Copa, con 15 choques en el once y dos tantos.

"Cualquier objetivo en Segunda y en Primera no se consigue con 11 jugadores y él en aquella temporada fue un poco nuestro jugador 12 por lo que aportaba en varios puestos y todo lo que nos daba esa polivalencia y sus cualidades”

Aquel gran partido ante el Leganés

“Cualquier objetivo en Segunda y en Primera no se consigue con 11 jugadores y él en aquella temporada fue un poco nuestro jugador 12 por lo que aportaba en varios puestos y todo lo que nos daba esa polivalencia y sus cualidades”, dice García Plaza, que se acuerda de una participación en especial del nuevo futbolista del Zaragoza. “Recuerdo un partido ante el Leganés que nos lo ganó él solo”. Aquel choque en Mendizorroza (2-1), con Txema Indias de director deportivo del club pepinero y dos dianas del zaragocista, seguro que no se le ha olvidado al ejecutivo vasco del conjunto blanquillo.

“Para mí es un gran fichaje, por lo menos hace tres años cuando lo tuve conmigo, sin duda alguna”, insiste el entrenador madrileño, un análisis más que valioso, porque le contemplan 457 partidos oficiales en el fútbol profesional español, en el que ha logrado ascensos con el Levante (2010), el Mallorca (2021) y el Alavés (2023) a la máxima categoría y además ha dirigido a Elche, Getafe y Villarreal.