El canterano del Real Zaragoza que también refuerza a la SD Tarazona

La SD Tarazona, que milita en el Grupo 2 de Primera RFEF, ha anunciado la llegada de Julián Delmás en este mercado de enero para incorporarse de inmediato a las órdenes de Juanma Barrero, que este domingo recibe al Hércules y que ahora, tras 20 jornadas, es undécimo en la tabla. De hecho, el canterano del Real Zaragoza ya se ha ejercitado este sábado con su nuevo equipo. Delmás estaba en el paro desde el pasado verano, cuando no encontró acomodo tras acabar su contrato en el Cartagena que descendió a Perimera RFEF en mayo y descartar algunas ofertas, sobre todo del extranjero.

En el Tarazona se va a encontrar con otros futbolistas que ya han pasado pr las categorías inferiores del zaragoza y con un amplio recorrido en esa cantera y en el primer equipo, como Carlos Nieto, Andrés Borge,´Ángel López o Alberto Vaquero. Delmás llegó al Zaragoza en alevines para subir al primer equipo con Lalo Arantegui como director deportivo y Natxo González como entrenador en 2017 y permanecer en las filas blanquillas hasta 2020 cuando rescindió para marcharse al Cartagena. Después militó en el Málaga y en el Racing de Ferrol antes de regresar a las filas del Efesé.

El lateral derecho zaragozano suma 201 partidos en la categoría de plata, 64 de ellos en el Zaragoza. "Esty muy contento, tenía ganas de estar ya aquí, de volver a disfrutar del fútbol. Carlos (Nieto) me ha hablado maravillas de la ciudad y del grupo y ahora, a disfrutar. He estado parado estos meses, aunque ya estoy trabajando para ponerme a tope lo antes posible y a disposición del míster, espero que sea pronto y que me adapte lo antes posible para poder ayudar". aseguró el defensa este sábado.