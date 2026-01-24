Pau Sans no se entrena con el grupo y deja clara su situación de descarte

El último entrenamiento del Real Zaragoza antes del partido ante el Castellón ha dejado más clara si cabe la situación de descarte para Pau Sans, que tras completar toda la semana con el grupo ha realizado trabajo individual en la Ciudad Deportiva y no ha estado en el Ibercaja Estadio, en una sesión sin los lesionados Soberón, Radovanovic y Paulino y sin los jugadores del Deportivo Aragón Lucas Terrer y Barrachina.

Con Sellés han estado 24 jugadores que integrarán la lista este domingo ante el Castellón, donde del filial estarán el meta Obón y Pinilla y en la que estará Dani Gómez, también factible salida en enero, y el nuevo jugador zaragocista, Rober González, que se ha entrenado con normalidad por segundo día consecutivo. Mientras, Bazdar sigue en Turquía, en Antalya, a la espera de que se confirme su cesón en el Jagellonia polaco, que se encuentra concentrado en ese lugar.

Pau Sans ha contado con posibilidades en Segunda que ya se han evaporado, como el Anfdorra y Las Palmas, mientras que mantiene abierta la vía del Mirandés. El jugador no desea ir a Primera RFEF, donde el club quiere cederlo y no le faltan allí destinos, mientras que el Zaragoza rechazó una oferta por él del Raków polaco, de 500.000 euros., aunque esa vía se puede retomar aún, ya que el cuadro de la Eksraklasa no ha podido fichar a Bazdar, mientras que en Italia, en la Serie B, el Monza plantea un traspaso a coste cero por objetivos que no es aceptado por el Zaragoza.

La salida de Pau no es inminente, pero el delantero, que no juega en Liga desde el 9 de noviembre ante el Granada, aunque sí participó en Copa ante el Burgos, va a marcharse con total seguridad para liberar la parte de su salafrio, está algo por encima del mínimo de la categoría, aunque no una ficha profesional, ya que ocupa dorsal del B. No jugará seguro ante el Castellón ni contra el Albacete y probablemente entrene al margen los días que resten hasta su salida.