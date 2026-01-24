Tincho, lateral del Castellón: "Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece"

Llegan al partido lanzados, en ascenso directo antes de jugarse la jornada, con 36 puntos en 17 partidos con Pablo Hernández, seis victorias seguidas en casa...

Estamos en una buena dinámica, con esa confianza de que el equipo está rindiendo muy bien y afrontamos así con esa motivación cada partido, también la visita a un Zaragoza que seguro que no nos pondrá las cosas fáciles.

Ya miran solo al ascenso, ¿no?

Para nada pensamos en subir, qué va. Nosotros miramos solo al siguiente partido, porque esta Segunda es muy complicada y competitiva, la clasificación está muy igualada y se te van dos o tres resultados seguidos y caes abajo. No podemos pensar en el ascenso, solo en ganar al Zaragoza.

Tincho controla un balón en un encuentro con el Castellón / LALIGA

¿Cuál es la clave de la mejoría del Castellón con Pablo? Desde fuera parece que ha logrado que el equipo fuera más fuerte defensivamente sin perder la alegría arriba.

Somos un bloque sólido en el que trabajamos, corremos y peleamos todos y por todos los balones. Esa identidad del equipo no la podemos perder. Somos un piña en ese grupo y dando todos el 100%. Para mí la clave del nuevo míster y en general es esa idea de afrontar todos los encuentros al máximo nivel, muy metidos en los entrenamientos y en el trabajo diario. Por ahí pasa todo.

¿El Zaragoza qué le está pareciendo? Está sufriendo mucho y no logra salir de abajo.

En la tabla es obvio que están como están, en descenso, pero es que eso no refleja para nada el nivel de jugadores que tienen, la calidad que hay en esa plantilla. Nos van a exigir mucho en su casa para superarlos. Creo que el Zaragoza ha mejorado desde la llegada del nuevo entrenador y un buen ejemplo fue verles ganar hace dos semanas en el campo del Racing, del líder. La Segunda es un poco así y ese encuentro es el mejor aviso para nosotros, porque el Racing es primero por algo y si el Zaragoza es capaz de superarlo es que tienen mucho nivel.

¿Con quién se queda del rival?

Francho me gusta mucho, en esa posición más pegado a la banda tiene mucho recorrido y no para de correr, también Saidu me parece un muy buen central, muy fuerte. Y Kenan Kodro tiene mucho gol.

¿Ve al Zaragoza bajando?

Creo que no van a bajar. Es un club con muchos años de existencia, con mucha gente detrás y que tiene buenos jugadores, es verdad que pueden andar en una dinámica mala, como la que han vivido en esta temporada y cuando te metes ahí es difícil salir. Nosotros lo logramos, ya que en las cinco primeras jornadas no ganamos y solo sumamos dos puntos. La Liga es muy larga y mi sensación es que el Zaragoza sale de ahí, no baja, siempre teniendo en cuenta que esta competición no tiene favoritos. Veo muy buenos jugadores, en la primera vuelta nos plantearon en Castellón un partido muy difícil y hay nivel en esa plantilla para no quedarse abajo, además de que son un club histórico y no merece descender.

Ha jugado en nueve partidos en esta temporada, en el lateral izquierdo está de opción para el míster como relevo sobre todo de Lucas. No se lo está poniendo fácil.

Aquí nadie regala nada y tienes que tener esa exigencia y dar el máximo para hacerte con un puesto en el que también puede jugar Salva, aunque el más habitual sea Lucas. Mi deber es estar listo como me pasó hace dos semanas para entrar en el once en Granada y aportar lo máximo.

Tincho, en un partido con el Celta Fortuna. / RC CELTA

Llegó al Castellón desde la cantera del Celta firmando por cuatro años, un cambio absoluto en su carrera.

Sí, vi que era lo mejor para mi carrera, era muy nuevo para mí dejar el Celta, donde llevaba 11 años, pero estoy feliz en esta nueva etapa, me transmitieron mucha confianza y estoy aquí para darlo todo por el equipo, para aportar mi grano de arena con el fútbol que tengo.

No pudo pisar Primera con el Celta, ¿el techo que se marca es hacerlo con el Castellón?

Ojalá sea así, porque eso significará que el Castellón ha hecho las cosas bien y ha cumplido un sueño. No me pongo ningún techo nunca pero todo futbolista quiere jugar en Primera y claro que mi objetivo es hacerlo.

Por cierto, ¿de dónde viene lo de Tincho?

Me lo puso un entrenador el apodo cuando era muy pequeño, mis amigos me lo empezaron a llamar también y ya en todos los equipos en los que ha jugado ahí se ha quedado.