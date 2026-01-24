El Zaragoza busca un central zurdo si la opción de Puric se acaba de caer

El Real Zaragoza sigue manteniendo como prioridad para su eje a Aleksa Puric, central del Atlético de Madrid y gran objetivo, como adelantó este diario el pasado 15 de enero, para reforzar ese puesto, que es absolutamente primordial en este mercado de enero ahora mismo tras ya ser oficial la llegada de Rober González, que refuerza el extremo, aunque puede jugar también por detrás del punta, y tener cerrada la incorporación de Willy Agada, que llega para ocupar plaza de referencia, aunque de un estilo diferente a los delanteros que hay, por lo que ya la vista en este tramo final de la ventana invernal está puesta en "un jugador que nos ayude en defensa", como dijo Sellés el viernes.

Sin embargo, la cesión del defensa serbio no está nada sencilla en estos momentos porque Fernando Torres, técnico del filial colchonero, no accede a la misma y, aunque hay diálogo entre el Atlético y el Zaragoza, la impresión es que Puric no va a salir del equipo colchonero.

Puric jugó este sábado de titular contra el Villarreal B y ha disputado 18 partidos en lo que va de curso en Primera RFEF. Es fijo para Torres en un eje en el que le acompañan el zaragozano Dani Martínez, que estaba lesionado esta semana, Adrián Corral y Gero Spina, con los que el entrenador del filial rojiblanco apenas cuenta (Spina puede salir este enero), mientras que Kostis está lesionado en la rodilla y probablemente no volverá en lo que resta de temporada. Torres solo autorizará la salida de Puric, que el Atlético no ve con malos ojos y mucho menos el futbolista, para volver a Segunda, si llega otro central, pero ahora mismo es poco probable. Tampoco es viable una negociación en la que entre Pau Sans, puesto que el canterano zaragocista no quiere jugar en Primera RFEF.

Así, con la vía de Puric de demasiada dificultad, el Zaragoza quiere reforzar sobre todo la parte izquierda del eje de la zaga. El serbio no es zurdo sino diestro, pero ha jugado en muchas ocasiones en esa parte, sobre todo el curso pasado en el Racing de Ferrol, con Naldo de pareja, y en anteriores etapas en su carrera, aunque algo menos en esta temporada. Puric ya era un objetivo de Indias en verano, pero el club gallego pidió una elevada cantidad por él y el Atlético pagó en torno al millón de euros. Ese traspaso eliminó la opción zaragocista y otras de Segunda.

Puric, en un partido con el Atlético B. / ATLÉTICO DE MADRID

Si Puric, por el que han preguntado otros clubs de la categoría de plata, por ejemplo el Sporting, sale del Atlético B, con el que firmó hasta 2029, lo más probable, por no decir seguro es que llegue al Real Zaragoza, pero ahora lo más factible es que se quede y el club aragonés explora otras vías, también y sobre todo en el mercado extranjero, ya que la opción de Yoel Lago, defensa del Celta, es de un elevado coste y apunta a marcharse a la Cultural Leonesa cedido si sale del cuadro vigués.

La idea es abrir la opción de un defensa para el eje que pueda jugar en el perfil izquierdo, hasta que pueda ocupar el lateral de una manera puntual. Eso sí, los centrales zurdos escasean y mucho más si se quiere que pueda ser polivalente.

Así, la idea es abrir la opción de un defensa para el eje que pueda jugar en el perfil izquierdo, hasta que pueda ocupar el lateral de una manera puntual (del estilo de Enrique Clemente), aunque sobre todo llegue para el eje de la defensa, que Sellés e Indias consideran vital reforzar en este enero. Eso sí, los centrales zurdos escasean y mucho más si se quiere que pueda ser polivalente. Radovanovic, el único central zaragocista con ese pie, está lesionado y le quedan al menos tres semanas tras fracturarse el esternón, ha tenido varias lesiones a lo largo de la temporada, lo mismo que Tachi, ahora disponible.

Noticias relacionadas

Para el centro de la defensa también están, tras la salida de Kosa, Insua, fijo e indiscutible, Álex Gomes, con la problemática de su ficha A, que el club le tiene que hacer antes de acabar el mercado o llegar a un acuerdo para que siga con dorsal del B tras ejecutar de forma unilateral su renovación hasta 2028, y Saidu, que está jugando en los últimos partidos en el eje, aunque Sellés lo ve más como una opción para la medular y de hecho es donde más ha jugado el ghanés en su carrera, aunque en esta temporada de su irrupción en el Zaragoza, tras ejercer la opción de compra el club que tenía del Dansoman Wise por 150.000 euros, está entrando mucho como defensa central.