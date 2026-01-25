El adiós de Samed Bazdar: "Este club y esta ciudad merecen lo mejor"

Con un breve mensaje en su Instagram personal se ha despedido Samed Bazdar del Real Zaragoza y el zaragocismo antes de viajar mañana lunes a Bialystok, en Polonia, después de estar en los últimos días, desde en miércoles, en Turquía con el Jagiellonia, su nuevo club, ya que el equipo polaco ha estado concentrado en Antalya como parte de su parón invernal en la Ekstraklasa. "Este club y esta ciudad merecen lo mejor. Una vez más gracias por todos y nos vemos. ¡Aúpa Zaragoza!", ha escrito el futbolista serbio e internacional por Bosnia en sus redes sociales.

La despedida de Bazdar en redes sociales. / INSTAGRAM

"En la vida es imposible evitar los altibajos, los momentos buenos y los menos buenos, pero todo ello forma parte de este deporte y de la vida misma", explica en su mensaje Bazdar que se va cedido hasta junio con opción de compra para el Jagiellonia, teniendo en cuenta que firmó contrato de zaragocista hasta 2029 cuando llegó en el verano de 2024 con un traspaso global desde el Partizan de 3 millones. El ariete llegó el sábado a Zaragoza y este domingo ha terminado de hacer la mudanza y este lunes viaja a Polonia con su mujer y su hija.

"Yo he tenido el honor de representar a este club en cada uno de esos momentos, siempre con orgullo y agradecimiento. Quiero dar las gracias de corazón a la afición porque ustedes son el verdadero jugador número 12 del Real Zaragoza", añade Bazdar, que como zaragocista ha disputado 40 partidos oficiales, con 5 goles y 5 asistencias y que ahora se va a un equipo que es tercero en la Primera División de Polonia y que disputa la Conference League. En marzo además tiene el ariete la repesca del Mundial con Bosnia y podría jugar esa cita mundialista en verano.