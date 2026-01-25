Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza

El Real Zaragoza apura la última semana del mercado de enero, que acaba el lunes 2 de febrero, nueve días por tanto, con la vista puesta en la defensa, con el extremo Rober González ya oficialmente jugador zaragocista y con el punta Willy Agada en una operación ya abrochada y que no tiene ya marcha atrás. Un central, con Puric como objetivo muy complicado y ya valorando alternativas a esa vía del defensa del Atlético B, marca los esfuerzos de Txema Indias ahora mismo para cerrar los tres objetivos marcados en este enero.

Sin embargo, no se descarta un cuarto, una última bala que llegue en las horas finales del mercado, cuando los clubs aflojan en sus peticiones, teniendo en cuenta que la entrada del mercado ya sacrificó el fichaje de un medio, también por la imposible salida de Paul y el paso adelante del resto de centrocampista del equipo.

El Zaragoza, si logra una buena salida de Dani Gómez, operación que se irá al último tramo de esta ventana invernal, y Pau Sans, liberando un buen margen entre ambos, tratará de reforzar un poco más su ataque con un 9 que suponga más gol para el equipo. Sería el broche deseado, aunque primero hay otra prioridad en el eje de la zaga. El club ha llegado muy justo en el margen salarial en este mercado y ha podido sacar a Kosa, con destino al Kosice, operación que apenas ha abierto capacidad económica porque el club checo no llega a asumir todo el salario hasta junio del central y está a expensas de que se cierre y se anuncie la salida de Bazdar al Jagiellonia, con el internacional bosnio de permiso desde el miércoles y en una operación de cesión con opción de compra en la que entre el salario asumido y el pago por el préstamo se liberan unos 250.000 euros.

Sellés va a perder a tres jugadores de ataque, Pau Sans, Bazdar y Dani Gómez, si se cumplen los planes y con Paulino, un futbolista de perfil parecido a Rober, aunque el extremeño puede jugar más de 10 además de en el carril, fuera de combate entre tres y cuatro meses tras su artroscopia, por lo que apenas llegará a la recta final de Liga, a los últimos partidos y muy fuera de forma estando de baja desde noviembre, valora tener más pólvora ofensiva al margen de Agada y el mencionado Rober y se iría a por un 9 puro

Indias ya ha fichado con Agada a un delantero de diferente perfil, un punta potente y para ir al espacio y la idea del director deportivo y de Sellés es que Dani Gómez, cuyo salario ronda los 650.000 más objetivos, y Pau Sans, que ocupa dorsal del B y que está en una cifra algo superior al mínimo de la categoría, se marchen. Si el Zaragoza libera ambos salarios hasta junio superará los 400.000 euros disponibles, más incluso si la operación de Pau supone un traspaso con dinero de por medio (el Raków ofreció medio millón de euros), aunque no es fácil. Además, desde la SAD se deslizó a principios de mes que llegado el caso se podría hacer un último esfuerzo en forma de aportación para aumentar el margen.

Dani Gómez, con contrato hasta 2028, no quiere salir cedido y el Zaragoza no va a pagar una rescisión de ese contrato, lo que no facilita esa marcha y de hecho el Sporting desistió de su fichaje al no poder asumir las condiciones económicas. El punta, cuyo entorno sigue proclamando que se queda tras enero, sabe que lo mejor es una salida ya que Sellés no cuenta en demasía con él, por decirlo suavemente, ha tenido otras alternativas en Segunda y en el extranjero, pero hay vías que se pueden, y se deben, abrir esta última semana porque muchos clubs buscan puntas. La despedida de Pau Sans es clara, el club quiere que se vaya a Primera RFEF cedido pero el jugador no desea esa opción y prefiere jugar en Seguda o fuera de España.

Al Zaragoza, si cierra la salida de Bazdar, tiene dos dorsales libres teniendo en cuenta la situación de Ale Gomes, al que debe hacer ficha A antes de acabar el mercado, o renegociar su contrato, y Agada ya está a la espera. Dani Gómez abriría más espacio, mientras que Pau Sans ocupa dorsal del B, por lo que ese hueco solo sería para un jugador menor de 23 años. Espacio físico, como se ve, no hay demasiado.

Y 'Karrika', sin salir

Txema Indias ha estado muchas semanas pendiente de Karrikaburu, con diálogos con la Real Sociedad y con el entorno del jugador, incluso con el punta según algunas fuentes, es el gran anhelo para la zona del 9, pero las condiciones de la Real Sociedad, que quiere que donde vaya se asuma todo el salario, y que haya tenido opciones más seductoras, Racing o Sporting, ya caídas dibujaron un escenario diferente para el Zaragoza y relegaron ese objetivo. La alternativa con diferentes parámetros puede reabrirse en las últimas horas de mercado con unas condiciones sobre todo económicas más asequibles.