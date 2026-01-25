La cesión de Bazdar al Jagiellonia ya es oficial: Su año y medio y las ofertas que ha tenido, al detalle

El Real Zaragoza y el Jagiellonia Białystok han hecho oficial este domingo la cesión con opción de compra de Samed Bazdar en los términos ya adelantados por este diario el pasado miércoles, ya que el club polaco, que está disputando la Conference League y que es tercero en la Ekstraklasa que se reanunda el miércoles 4 de febrero tras el parón invernal, dispone de la posibilidad de comprar su pase por 2 millones de euros y se quedaría con el 80% del mismo, dejando el otro 20% para el Real Zaragoza, mientras que además de cubrir el salario del ariete paga por el préstamo unos 100.000 euros, por lo que la operacion permite liberar a la entidad blanquilla unos 250.000 euros, teniendo en cuenta que entre ficha y amortización (675.000 euros) el internacional bosnio ocupa un millón de euros en el límite de la plantilla.

"El Real Zaragoza y el Jagiellonia Białystok han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero internacional bosnio Samed Baždar, conjunto polaco de la primera división. Desde el Real Zaragoza agradecemos a Baždar su profesionalidad y compromiso como blanquillo y le deseamos lo mejor de cara de cara a la segunda vuelta de la temporada. ¡Suerte, Samed!", ha escrito el club aragonés

El futbolista está ahora en Zaragoza porque regresó ayer sábado de Antalya para recoger a su mujer y a su hija y terminar de hacer la mudanza y este lunes viajará a Polonia. El acuerdo, que se iba a hacer oficial el viernes, se ha demorado algo más de lo esperado y el club pòlaco regresó ayer de Turquía, donde estaba concentrado.

La marcha de Bazdar, que el jueves ya estaba en Antalya y que pasó ese día los exámenes médicos para que se firmara toda la operación, es un claro ejemplo de cómo llevar mal una apuesta muy fuerte. El delantero no ha cumplido las expectativas y el principal responsable es él, pero en el fallido plan hay muchos otros factores que explica cómo el jugador se ha devaluado en este año y medio de zaragocista, con 40 partidos oficiales, con 5 goles y 5 asistencias, una diana (Andorra) y un pase (Mutilvera en esta temporada).

Bazdar llegó al Zaragoza con la intermediaciónn de Zoran Vekic, que no era su agente, y después de que Víctor Fernández viera clara la apuesta en el ariete, que ya había sido entonces internacional absoluto con Serbia y que era una de las joyas de la cantera del Partizan. La Lazio también intentó su fichaje, pero el Zaragoza llegó a un acuerdo por 3 millones con el club serbio, 1,5 de desembolso inmediato por el 50% y los otros 1,5 millones de desembolso voluntario en cualquiera de los 5 años de contrato que firmó, hasta 2029, o de forma obligatoria en caso de ascenso, situándole una de las cláusulas de rescisión más altas de la plantilla.

El Zaragoza decidió abonarlos durante la segunda temporada, según algunas fuentes y como contó este diario en julio a fonal del curso 24-25, cuando ya no tenía un rol protagonista con Gabi y según la entidad zaragocista en diciembre de 2024, donde se produjo comunicación de ese movimiento. Ahí, Bazdar, recién lesionado en el isquiotibial ante el Albacete había completado un inicio de curso deslumbrante, con 4 gooles y tres asistencias y mostrando talento con la dirección de Víctor Fernández. En ese momento, el Sevilla y el Valladolid, que estaba en Primera, ya habían hecho llegar un interés formal por el futbolista y había muchos clubs que lo tenían en el radar. A eso se le añadía su internacionalidad absoluta y fija con Bosnia desde octubre tras cambiar de selección en octubre.

Volvió de su lesión y ya no fue el mismo. Ramírez se empeñó en él como referencia y con Gabi nunca hubo química, ya que el futbolista no se adaptaba al estilo de juego del madrileño ni este era el que más le favorecía. Un mensaje en su Instagram (“Tal vez no seas inútil, solo estás en el lugar equivocado”) y una reacción aclaratoria posterior y la certeza de que con Gabi no iba a ser protagonista deberían haber abierto la puerta a su salida. El Rubin Kazan ofreció unos 2,5 millones de euros, hasta 3 con objetivos, y el Zaragoza juzgó insuficiente una oferta con la que casi recuperaba la inversión, poniendo el listón en torno a 5 millones, al que nadie llegó.

Tuvo ofertas de cesión al final de verano de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) y la Segunda española, en el Córdoba sobre todo, con las que al menos el Zaragoza se ahorraba su ficha, pero el club decidió que no se marchara y con Gabi mantuvo un protagonismo pobre, con solo un partido de titular, en Castellón y de isla como 9 en un choque ultradefensivo para que la situación se agudizara con Sellés, pese a que en Mutilva en Copa dio una buena versión. Desapareció para el valenciano, con el jugador lejos de estar motivado, con entrenamientos donde jugaba fuera de sitio y un completo ostracismo (su último partido en Liga fue ante el Deportivo el 2 de noviembre) mientras acumulaba partidos con Bosnia.

Pese a eso, el Zaragoza lo tasó en 2,5 millones y el 20% del pase cuando llegó el parón navideño, cifras totalmente irreales que no se llegaron a dar. Las ofertas, formales solo tres, fieron todas de cesión con opción de compra y los intereses, muchos más, que tuvo también eran por un préstamo. El Raków colocó el listón en juna cesión con opción de compra de 1,6 millones, mientras que el Vicente bajaba algo esa cifra pero pagaba por el préstamo unos 200.000 euros. La propuesta del Jaggiellonia fue la mejor de las tres teniendo en cuenta que el AIK Solna también realizó una carta forma de interés que también era una cesón con pago de préstamo y opción de compra (1,2).

El resto fueron preguntas o tanteos, nada más, el Zaragoza esperó y sacó la mejor propuesta posible, pero muy alejada del potencia del jugador, que el 31 de enero cumple 22 años y que va a jugar la repesca del Mundial con Bosnia, y de las expectativas de su plan