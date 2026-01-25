La contracrónica del Real Zaragoza-Castellón (0-0). Sellés, la pobreza y el remedio

Volvió a equivocarse Rubén Sellés en el plan del partido, como ya le sucedió ante el Sanse, donde solo el arreón final salvó un punto, e insistió en ese fallo contra el Castellón, con un modelo que funcionó en Santander, poblando la medular y jugando con Toni Moya de enlace y en el que se ha empeñado el valenciano, que al menos hay que reconocerle la capacidad para sobre la marcha cambiar el guion y eso es lo que hizo en el duelo ante un Castellón que en la tarde ventosa y lluviosa fue un huracán en la primera parte y fue contenido por el Zaragoza en la segunda mitad.

Ese plan del Real Zaragoza fue enmendado en la segunda parte, en un ejercicio de resistencia, con una defensa de tres centrales con Tachi, relevando a Gomes que había sufrido con Cipenga lo indecible y situando a Francho y a Juan Sebastián en los carriles buscando la velocidad primero de Cuenca y en el tramo final de un Dani Gómez casi desahuciado para el entrenador. Es verdad que el Castellón es el rival más en forma de Segunda, que pisa ascenso directo, pero el encuentro resultó a todas las luces pobre.

Esa capacidad para al menos contener a un rival muy superior en la asociación y en el juego, con más movilidad y recursos fue el único mérito de un equipo paupérrimo y que palpó lo vergonzoso hasta el descanso. El punto ante un equipo que llegaba lanzado supone sumar, pero este Zaragoza necesita victorias para salir del pozo y pasito a pasito, puntito a puntito, no va a salir de ahí.

Tenía el Zaragoza dos partidos seguidos en casa, donde suma 10 puntos de 36 este curso, y los ha mandado al limbo con dos empates en los que ha sido peor que el rival. Fue inferior al Sanse y resultó hasta indigno contra el Castellón en la primera mitad, donde el rival le sometió y le generó muchas ocasiones. Tasende salvó un gol, Mabil mandó una al palo, a Brignani se le anuló un gol por una falta dudosa, Cipenga rozó otra diana, también Mabil al final y entre Insua y Andrada estuvieron a punto de regalar otro gol...

El Zaragoza recompuso filas en el descanso con tres cambios de una tacada. Al menos, sujetó al enemigo, tan superior en el juego y en la posesión de balón, y hasta remató un par de veces desviado Juan Sebastián (de tirar a puerta ni hablamos) para que tras la expulsión de Cuenca ya el único objetivo fuera salvar el punto, aunque vistas algunas pérdidas de tiempo pareció que ya antes se daba el empate por bueno. Varo y Raúl Sánchez pudieron marcar en el descuento en un buen centro de Suero, pero el empate llegó.

Con Sellés lleva el equipo 16 puntos de 39, un balance escaso para salir del pozo y la impresión en los dos últimos partidos es que el plan es muy errado, que el míster, con capacidad para rectificar, se está equivocando en un guión que ante el cuadro orellut rozó lo horroroso por momentos, con un rival que acumuló casi el 70% de la posesión, que sacó 13 córners, que remató mucho más (14 tiros por 6) y que vivió mucho más cerca de Andrada que el Zaragoza de Matthys del que el zaragocismo no puede decir si para bien o mal.

Esta es la realidad, cuando en el calendario asoman Albacete, Eibar, Cultural y Andorra, cuatro rivales de la zona baja, enemigos directos, y a los que llega el Zaragoza con una sensación de pobreza y con dos fichajes cerrados (Rober, que no debutó, y Agada). 18 jornadas por delante y este Zaragoza tiene que mejorar mucho para de verdad salir de abajo.