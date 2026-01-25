Insua: "El punto es para valorarlo como positivo"

El punto supo bien en el vestuario del Real Zaragoza ante un enemigo superior y lo dejó claro Pablo Insua. «Es para valorarlo como positivo porque nos enfrentábamos al mejor equipo de la categoría, lo demostraron en el día de hoy y en los últimos meses. Es cierto que en la primera parte sufrimos y en la segunda con el cambio de sistema nos ajustamos un poco más y creo que sufrimos menos, aunque no fuimos capaces de hacerles mucho daño», reseñó el central en Aragón TV.

«El Castellón venía de ocho victorias en 10 partidos, son un rival para estar muy arriba. Sumamos un punto más, en casa queremos sumar de tres, pero hay que valorar los puntos y a pensar en el siguiente partido y con el objetivo de traer la victoria», añadió el defensa gallego sobre el siguiente choque en Albacete.

Noticias relacionadas

"En los últimos 10 partidos solo hemos tenido dos derrotas, con 4 victorias y 4 empates. Si mantenemos esa línea hasta final de temporada sería algo maravilloso, pero queremos mejorar y subir nuestro nivel sobre todo en casa, aunque siempre estamos demostrando ser un equipo competitivo"

"Era un día complicado por la lluvia para venir al estadio y a la gente le queremos dar más victorias en casa, pero no lo estamos pudiendo hacer. Espero que más pronto que tarde podamos dar la vuelta a esta situación en nuestro estadio, aunque también es importante en días que estamos incómodos, como hoy o la semana pasada (Sanse), puntuar. En la primera vuelta si hubiéramos logrado puntuar en encuentros que se nos dieron así la situación en la tabla sería otra", añadió Insua, que ve al grupo con moral pese a estar en descenso. "En los últimos 10 partidos solo hemos tenido dos derrotas, con cuatro victorias y cuatro empates. Si mantenemos esa línea hasta final de temporada sería algo maravilloso, pero queremos mejorar y subir nuestro nivel sobre todo en casa, aunque siempre estamos demostrando ser un equipo competitivo y queremos seguir así"