La previa del Real Zaragoza-Castellón. Un giro radical para frenar el obús

El Real Zaragoza, necesitado de victorias para salir del descenso, para abandonar unos puestos en los que ha habitado en 20 de las 22 jornadas que se llevan disputadas recibe, en su segundo partido seguido en casa, a un Castellón de Pablo Hernández que ahora mismo es el obús de la categoría, el equipo más en forma desde que ese entrenador se hizo con las riendas. Ahora, ese enemigo rinde visita a un Zaragoza tan frágil ante su gente, que solo ha sumado 9 puntos de 33 en su feudo y que tras el Mirandés es el segundo peor local de la categoría.

No parece mucha resistencia para oponer a un Castellón en tan buen momento, por lo que para lograr el triunfo, tan vital, el Zaragoza deberá dar un giro radical a sus contantes vitales en casa. No lo consiguió ante el Sanse, donde soltó un partido terrible en el que salvó un punto por la inocencia del enemigo, en el estreno de la segunda vuelta, ydebe enmendar la plana ante el cuadro orellut, aunque tendrá que mejorar mucho su fútbol y su versión porque queda dicho que el rival llega henchido de confianza.

Aguirregabiria vuelve, Rober, el 22

Sellés ya tiene para el partido a su primer refuerzo, ya inscrito, con la cesión de Rober González, que lucirá el 22 de Kosa, desde el NEC Nijmegen y espera más, pero de momento se tiene que conformar con ese fichaje (Agada está llegando) para ayudar a un equipo al que el entrenador valenciano ha dotado de más armas, pero que de momento eso no ha traído una salida de la zona de descenso. Quince puntos de 36, en 12 partidos, ha sumado el Zaragoza de Sellés, que si se miran las últimas 10 citas estaría en zona de playoff, pero que quedó tan hundido con el desastroso comienzo con Gabi que la mejora con el nuevo técnico no le ha valido para salir del pozo. Y las jornadas siguen pasando.

Sellés, pensativo en el entrenamiento de ayer. / PABLO IBÁÑEZ

El Castellón supone la oportunidad de dar un vuelco a esa trayectoria de local donde el Zaragoza ya ha perdido 6 encuentros, una barbaridad a la que tiene que poner freno, porque es evidente que su nuevo y provisional hogar hasta 2027 está siendo de todo menos dulce. Para la cita, además de disponer de Rober González, destinado a ocupar la mediapunta pero sin el ritmo necesario para ser titular, por lo que no lo será, Sellés moverá sus piezas en el once porque el partido ante el Sanse dejó claro que lo que funcionó a las mil maravillas en Santander no sirvió para jugar ante el filial donostiarra.

Así, con el retorno de Martín Aguirregabiria tras más de un mes de baja por una lesión en el isquio, ante el Cádiz el 13 de diciembre, y con la necesidad de dar más mordiente al equipo se vislumbran un par de novedades. El lateral vasco era fijo y muy del gusto de Sellés hasta que cayó lesionado y lo más normal es que tras ocho entrenamientos con el grupo regresé directo al equipo para ocupar el sitio de Ale Gomes, mientras que Guti, tocado esta semana por la gripe, y Keidi Bare, renqueante las últimas semanas, parece que seguirán en la medular, aunque Tachi podría ser una alternativa ahí si Saidu sigue en el eje, mientras que parece seguro que en la mediapunta habrá novedad.

Toni Moya saldría del once y Cuenca puede acompañar a Kenan Kodro para dar una versión más ofensiva al equipo. De este modo entraría Valery en el costado izquierdo

Toni Moya saldría del once de inicio y Cuenca puede acompañar a Kenan Kodro para dar una versión más ofensiva al equipo, ya que Soberón es baja, como lo son también Radovanovic y Paulino. Si Cuenca pasa a ese puesto sería un irregular Valery el que regresaría al equipo en el costado zurdo tras dos jornadas, una de baja por fiebre, fuera de él. Por ahí van las intenciones de Sellés para un partido en el que necesita de la mejor versión del equipo, la que se vio en Santander.

Los números del rival

Y es que el Castellón suma 36 puntos en la 17 jornadas desde que Pablo, antes entrenador del filial, ha tomado el destino de este equipo para hacerle soñar con el ascenso tras solidificar la apuesta valiente de Schreuder y después de Johan Plat sin perder mucho, o apenas nada, en la valentía en ataque. El Castellón anda lanzado, es invencible en su casa (6 triunfos seguidos) y bastante consistente a domicilio. Suma solo una derrota en 11 citas ligueras, con 26 puntos de 33 posibles. El rival tiene la baja importante en el eje de la zaga de Alberto Jiménez, sancionado, además del lesionado Aurelio Douglas, y todo apunta a que Agustín Sienra estará en el eje junto a Brignani.

Obón, Andrada y Adrián, en el entrenamiento específico de los porteros. / PABLO IBÁÑEZ

El Castellón de Pablo se dispone en un 4-2-3-1 en el que Ousmane Camara será la referencia y con mucha calidad y velocidad en la mediapunta, en la segunda línea, con Mabil, Cipenga, Calatrava, Pablo Santiago o Israel Suero. A un ataque de tanto nivel, que suma 36 goles y es de los mejores de Segunda, se le suman Varo, el ariete más codiciado de la Primera RFEF, y Raúl Sánchez, de regreso del Necaxa. Ambos están inscritos y podrían debutar en el Ibercaja. El rival se las trae, con la confianza de un obús y el Zaragoza necesita los puntos. Otra cosa que no sea ganar aumentará en demasía las dudas.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Martín Aguirregabiria, Insua, Saidu, Tasende; Guti, Keidi Bare; Francho, Marcos Cuenca, Valery y Kenan Kodro.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Calatrava, Cipenga; y Ousmane Camara.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Vasco).

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 18.30.