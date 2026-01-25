Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Damos el punto por bueno contra el rival más en forma"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, ha asegurado tras el partido ante el Castellón que el empate es un buen resultado teniendo en cuenta la dinámica en la que llegaba el rival y cómo se dio el encuentro en el Ibercaja Estadio. Además, pese a verse sometido en varios tramos del choque, el técnico se mostró contento con el carácter competitivo de sus jugadores.

Sellés recalcó la diferencia clasificatoria entre el Castellón, segundo clasificado, y el Zaragoza, penúltimo, así como la dinámica del choque, en especial del primer tiempo. «El punto lo damos por bueno dentro de lo que es la primera parte del partido. Es el equipo más en forma de la categoría. Un rival con muy buen ritmo, que crea muchas situaciones y con una idea de juego», afirmó.

El conjunto blanquillo, por su parte, no leyó bien el partido y dejó que el Castellón le generara mucho peligro. «Hemos estado bastante imprecisos, con la presión desajustada. No hemos podido acumular los pases que queríamos», explicó Sellés sobre la lectura del cuadro aragonés.

Rubén Sellés da indicaciones en el partido entre el Real Zaragoza y el Castellón en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No obstante, indica el míster, al descanso trató de aprovechar que el marcador seguía en empate para reordenar a los suyos. «En la segunda mitad hemos buscado tener un bloque más consolidado. Hemos minimizado las ocasiones del rival», añade. Con todo, el Real Zaragoza no pudo sumar de tres y el entrenador agradece no irse a casa de vacío. «Era un día para que, como se ha dado el partido, si no podías ganar, no perder».

Tampoco quiere achacar la falta de ideas en ataque al hecho de no incidir en la conservación del balón, si bien es cierto que es una de sus directrices habituales. «Este equipo ha acumulado situaciones con mucha posesión. También hemos ido a Santander y hemos ganado con poca posesión, aunque quizá más que hoy», subraya.

Rubén Sellés se abraza con Keidi Bare tras el partido ante el Castellón en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El técnico se queda con la parte positiva y con el nivel de exigencia de sus jugadores: «En los últimos partidos hemos tenido mejores y peores momentos, pero la competitividad ha estado ahí». Además, Sellés lanzó un mensaje de compromiso a la afición u ha sacado pecho de la imagen del Real Zaragoza desde su llegada. «El equipo ha competido ante cualquier rival en cualquier posición. Ha jugado contra el primero y el segundo de la Liga y ha sumado cuatro puntos, y nunca le ha perdido la cara a un partido, más allá de que sea vistoso o no», presumió.

El entrenador no quiso hablar de ningún descarte hasta que se cierre el mercado invernal en Segunda División. «Nosotros contamos tanto con Dani como con cualquiera que esté en plantilla. Dani viene haciéndolo bien. Es un miembro más del equipo y lo seguiremos usando en función de lo que nos pueda dar», aseguró.

Por último, defendió las actuaciones defensivas de toda la zaga titular y habló de sus buenos números sin incidir en fallos individuales. «Cuando defendemos, defendemos todos. Cometeríamos un error si señalamos a jugadores concretos». Sobre el mercado, recordó que el Real Zaragoza sigue en una situación complicada en cuanto a sus posibilidades de fichar.