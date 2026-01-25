Tachi pone orden. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Castellón

EL MEJOR

Tachi

Listo |6| El que mejor leyó el partido. Su entrada dio más sentido a todo.

Andrada | 5 |

Desconcertante. Volvió a alternar buenas paradas con errores graves.

Gomes | 2 |

Destrozado. Flaco favor le hizo Sellés. Cipenga se lo comió vivo.

Insua | 3|

Superado. También a él le pasó por encima el Castellón. Mejor con tres centrales.

Saidu | 5 |

Valiente. Aguantó el tipo como pudo. De menos a más, como casi todos.

Tasende | 1 |

Caótico. Se jugó la expulsión, pérdidas graves, mal tácticamente. Deficiente.

Guti | 3 |

Irrelevante. Corre mucho, pero muchas veces lo hace mal. Con el balón, ruina.

Keidi Bare | 3 |

Bajonazo. Será el físico, pero nada que ver con el de hace un mes.

Francho | 4 |

Escaso. Apenas lució el trabajo del capitán, que tampoco estuvo fino.

Moya | 2 |

Frágil. No tiene sentido que juegue en la mediapunta en casa. Casi nada.

Valery | 1 |

Invisible. Nada de nada. Pasó de puntillas. Fácil de superar y ni siquiera encara.

Kodro |3 |

Aislado. Ni rastro del punta, que estuvo muy solo.

Juan Sebastián. Seguro |6|

Cuenca. Acelerado |4|

Diego Gómez. Añorado |-|

Aguirregabiria. Recurso |-|