Tachi pone orden. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Castellón
Los suplentes dan cierto sentido a un Zaragoza caótico en el que Juan Sebastián también destacó
EL MEJOR
Tachi
Listo |6| El que mejor leyó el partido. Su entrada dio más sentido a todo.
Andrada | 5 |
Desconcertante. Volvió a alternar buenas paradas con errores graves.
Gomes | 2 |
Destrozado. Flaco favor le hizo Sellés. Cipenga se lo comió vivo.
Insua | 3|
Superado. También a él le pasó por encima el Castellón. Mejor con tres centrales.
Saidu | 5 |
Valiente. Aguantó el tipo como pudo. De menos a más, como casi todos.
Tasende | 1 |
Caótico. Se jugó la expulsión, pérdidas graves, mal tácticamente. Deficiente.
Guti | 3 |
Irrelevante. Corre mucho, pero muchas veces lo hace mal. Con el balón, ruina.
Keidi Bare | 3 |
Bajonazo. Será el físico, pero nada que ver con el de hace un mes.
Francho | 4 |
Escaso. Apenas lució el trabajo del capitán, que tampoco estuvo fino.
Moya | 2 |
Frágil. No tiene sentido que juegue en la mediapunta en casa. Casi nada.
Valery | 1 |
Invisible. Nada de nada. Pasó de puntillas. Fácil de superar y ni siquiera encara.
Kodro |3 |
Aislado. Ni rastro del punta, que estuvo muy solo.
Juan Sebastián. Seguro |6|
Cuenca. Acelerado |4|
Diego Gómez. Añorado |-|
Aguirregabiria. Recurso |-|
