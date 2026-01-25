Tasende y su amarilla "totalmente innecesaria" y Cuenca, por roja, bajas en Albacete

Dani Tasende vio la quinta amarilla en el Real Zaragoza en la primera parte al empujar a Matthys en una acción en la que el balón se perdía ya por línea de fondo y el colegiado no dudó en mostrarle la cartulina en el minuto 34 para que cumpla ciclo y sea baja ante el Albacete en el Carlos Belmonte. «Es una amarilla innecesaria totalmente, nos tenemos que controlar un poco más en esas situaciones y es un debe que tenemos, ya que somos el equipo de la Liga con más tarjetas rojas por ejemplo», dijo Sellés.

"En la acción de Cuenca el árbitro puede juzgarlo e interpreta que el jugador no quiere facilitar esa transición donde sabía que ellos podían ser ganadores. Hay ciertas cosas que hay que hacer"

Tampoco estará por sanción en esa jornada Marcos Cuenca, que vio la roja directa por una entrada por detrás a Cala cuando el partido cumplía el tiempo reglamentario en una acción que el técnico no criticó como la de Tasende. "Es diferente la situación, el árbitro puede juzgarlo e interpreta que el jugador no quiere facilitar esa transición donde sabía que ellos podían ser ganadores. Hay ciertas cosas que hay que hacer y el colegiado ha decidido eso, no me meto en su trabajo ni lo juzgo".

Noticias relacionadas

Cuenca, en el momento de ser expulsado. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En Albacete son bajas seguras Paulino y Radovanovic y Soberón es muy poco probable que pueda llegar al choque, ya que sufrió una elongación en el sóleo antes del encuentro frente al Sanse, donde estaba sancionado, y en principio no podrá jugar en un duelo que se juega este sábado a las 16.15 horas.