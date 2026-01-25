REAL ZARAGOZA
Vuela una mesa en el Ibercaja Estadio y obliga a detener el Real Zaragoza-Castellón durante cinco minutos
La mesa ha impactado en varios aficionados, que han tenido que ser atendidos
El Real Zaragoza-Castellón ha tenido que detenerse durante cinco minutos, del 11 al 16, debido a que una mesa de plástico ha salido volando debido al fuerte viento que azota la capital aragonesa este domingo, impactando en varios aficionados. La Cruz Roja ha tenido que desplazarse a la grada para atenderlos y por ese motivo se ha activado el protocolo que obliga a detener el partido.
Por megafonía se ha explicado que el parón se debía a una atención médica en la grada. "El juego ha sido detenido en Ibercaja Estadio debido a una asistencia médica en la grada", ha señalado el club aragonés en sus redes sociales. Cinco minutos después, cuando ha concluido esa atención, el árbitro ha vuelto a reanudar el partido.
El encuentro iba todavía 0-0 en el marcador en un duelo marcado por las inclemencias meteorológicas, ya que sobre el Ibercaja Estadio está cayendo agua con intensidad, viento y frío. El viento ha sido el causante de que esa mesa situada en la parte superior del estadio haya salido volando impactando en la grada.
