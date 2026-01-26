Andreu Fontás y su visión de Willy Agada: "Es una roca, lo sufrí mucho en los entrenamientos"

Casi tres años estuvieron juntos Willy Agada y Andreu Fontas en el Sporting Kansas City, al que el delantero nigeriano, nuevo jugador del Real Zaragoza arrribó desde Israel en julio de 2022 y ya estaba el central catalán, que militó en ese club de la MLS hasta diciembre de 2024. "Es fuerte, muy duro, durísimo, de los jugadores que son muy difíciles para chocar con ellos, Es que es una roca", destaca.

"Yo lo sufría en muchos entrenamientos porque al ser central me tocaba enfrentarme y a él le gusta el contacto e ir al choque. Es un delantero muy completo, pero esa fortaleza física es un poco lo que eclipsa todas las demás virtudes", destaca el catalán, ya retirado tras una carrera en la que se formó desde juveniles en el Barcelona, jugando en el equipo azulgrana, en el Mallorca y en el Celta antes de marcharse en 2018 a la MLS, a Kansas, para retirarse hace un año.

"Es una persona maravillosa y que se hace querer. Contactaré con él ahora que lo voy a tener tan cerca para decirle que viene a un sitio importante y grande"

"Lo conozco bien, es un muy buen tipo, buena persona, la verdad es que me llevaba muy bien con él, joven, con ambición y con un gran corazón. Es una persona maravillosa y que se hace querer", aseguró Fontás a este diario, primero sorprendido por la noticia del fichaje de este ariete por el Zaragoza. "Contactaré con él ahora que lo voy a tener tan cerca para decirle que viene a un sitio importante y grande", añadió.

Siempre da rendimiento

"Tiene gol, de esos delanteros que siempre están donde toca, es oportunista, con buen disparo, va bien de cabeza pese a su estatura... Es un punta de área, lo que llegaba lo metía, aunque también pueda caer a bandas y te pica bien al espacio al ser rápido"

"En Kansas tuvo muchas oportunidades y jugó bastante pese a que el club había apostado fuerte por Alan Pulido y este tenía por así decirlo esa preferencia para jugar, estaba por delante para el míster, pero Wily acumuló mucho tiempo también, porque es un jugador que siempre te da rendimiento", explicó el exdefensa gerundense sobre el que fue su compañero de equipo, focalizando sus vrtudes en la capacidad de remate por encima de la velocidad. "Tiene gol, de esos delanteros que siempre están donde toca, es oportunista, con buen disparo, va bien de cabeza pese a su estatura. Es un punta de área, lo que llegaba lo metía, aunque también pueda caer a bandas y te pica bien al espacio, porque es rápido, pero en el área es muy efectivo". En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 goles.

"La adaptación es muy difícil saber cómo la va a llevar, No conoce la Liga, lo que puede ser un hándicap, y muchas veces también depende de cómo caes en un sitio tan nuevo. Las virtudes para ser un buen fichaje para Segunda están ahí, aunque el fútbol no son matemáticas"

Fontás, que pisó el primer equipo azulgrana 4 temporadas, alguna a caballo con el filial, y que sobre todo dio la mejor versión de su fútbol en el Celta, fue un jugador que la mayor parte de su carrera estuvo en Primera, aunque jugó en Segunda con el Barcelona B en la 10-11. "La adaptación es muy difícil saber cómo la va a llevar, condiciones las tiene para adaptarse y ser importante en Segunda, pero es verdad que no conoce la Liga, lo que puede ser un hándicap, y muchas veces también depende de cómo caes en un sitio tan nuevo. Las virtudes para ser un buen fichaje para Segunda están ahí, aunque el fútbol no son matemáticas. En mi opinión el Zaragoza acierta, porque tiene mucho gol y en una categoría tan igualada eso te va a dar mucho seguro, pero queda ver cómo lleva ese proceso de aclimatarse", aseveró.

Sobre el hecho de que Agada lleve tres meses sin jugar un partido, Fontás espera que eso no le suponga un peaje excesivo, porque "a todos los jugadores de la MLS que no disputan los playoffs por el título les pasa eso, que tienen muchas vacaciones y él al quedarse libre entiendo que habrá estado cuidándose y preparándose para cuando le llegara la oportunidad. Es posible que le pueda costar un pelín adaptarse al ritmo de la Liga, pero tiene un físico privilegiado y seguro que lo puede hacer muy rápido", cierra.