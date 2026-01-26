Bazdar y su referencia para fichar por el Jagiellonia: "Vital me lo explicó todo"
El delantero asegura que su excompañero en el Zaragoza le dio todas las referencias del Jagiellonia, donde milita desde el verano pasado. "No puedo esperar para debutar. Me he reunido con los jugadores y el cuerpo técnico y estoy deseando empezar a entrenar y a jugar con este equipo", dijo Bazdar
La llegada de Samed Bazdar al Jagiellonia polaco ha supuesto su salida del Real Zaragoza en forma de cesión con opción de compra voluntaria por dos millones y allí va a coincidir de nuevo con el portugués Bernardo Vital, que en la 24-25 jugó en el club aragonés y fue traspasado a la entidad que milita en la Ekstrakalasa en junio pasado por medio millón de euros, de los que el 50% fueron para el Estaril, con el que compartía el pase el Zaragoza. El central luso y el punta serbio, aunque internacional con Bosnia, llegaron en el mismo verano a la entidad blanquilla.
"Jugamos juntos en el Real Zaragoza la temporada pasada. En los últimos días lo llamé, respondió a algunas preguntas y me lo explicó todo. Luego me reuní con mi familia y decidimos fichar", reveló el delantero, que el domingo volvió desde Turquía, donde estaba concentrado su equipo, a Zaragoza y que este lunes viajó a Byalistok para empezara entrenar este martes con su nuevo club.
"Quiero luchar por el campeonato y también dar el siguiente paso en la Conference League. Individualmente, quiero jugar lo máximo posible, marcar goles y alegrar a la afición"
"Estoy muy contento de estar aquí, no puedo esperar para debutar. Me he reunido con los jugadores y el cuerpo técnico, y estoy deseando empezar a entrenar y a jugar con este equipo", añade en declaraciones al club polaco, donde explica sus condiciones como jugador. "Soy delantero centro. Soy nueve, pero también puedo jugar de diez o de segundo punta a veces. Me gusta encontrar espacios y jugar con el equipo", señaló.
En cuanto a sus objetivos hasta junio, donde el Jagiellonia decidirá sobre su compra, Bazdar espera tener muchos minutos y ayudar a su equipo a lograr el título en la Ekstraklasa, donde es tercero ahora cuando se reanude la competición, y además está todavía en la Conference, con opciones de clasificación: "Quiero luchar por el campeonato y también dar el siguiente paso en la Conference League. Individualmente, quiero jugar lo máximo posible, marcar goles y alegrar a la afición", concluyó el delantero.
"Soy delantero centro. Soy nueve, pero también puedo jugar de diez o de segundo punta a veces. Me gusta encontrar espacios y jugar con el equipo"
