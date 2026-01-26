El gran susto de la mesa que golpeó a un aficionado del Real Zaragoza: Elías también se salvó de milagro

El susto fue mayúsculo. Apenas se habían recorrido los primeros minutos del encuentro que enfrentó el domingo al Real Zaragoza con el Castellón en el Ibercaja Estadio cuando los gritos y aspavientos de jugadores y público obligaron al árbitro a detener el partido. Una mesa portátil ubicada junto a la zona de prensa y que suele ser utilizada por miembros de Cruz Roja o profesionales de los medios de comunicación había salido volando y golpeado a un aficionado que se encontraba en la primera fila de la zona alta de tribuna. El punto álgido del vendaval, con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, se había llevado por delante una mesa que normalmente se encuentra ocupada pero que en ese momento estaba libre y desguarnecida a la intemperie y a merced del aire, que no encontró oposición. “En el minuto 11 detuvimos el encuentro durante cinco minutos aproximadamente debido a que una mesa plegable salió volando y golpeó a un espectador en la cabeza necesitando asistencia médica”, recoge el acta arbitral. Tras esos momentos de zozobra e incertidumbre y después de que los sanitarios levantaran el pulgar, el encuentro pudo reanudarse.

El golpe fue tremendo. Elías, el fiel aficionado zaragocista (no se pierde un partido) que recibió el brutal impacto, tuvo que ser atendido en el propio estadio (no fue necesario acudir al hospital) y se le aplicaron tres puntos de sutura al lado del ojo. El club ha estado pendiente de su estado desde que se produjo el accidente. Como le sucedió al Zaragoza. Elías también se salvó de milagro.

Ahora, la SAD trabaja ya en la búsqueda de soluciones para que no se repita algo así. Se barajan dos posibles escenarios y en ambos no vuelve a aparecer la mesa portátil que voló por los aires. Una opción es cambiarla por otra más pesada y que presente una mayor resistencia a condiciones climatológicas adversas y la otra es, directamente, prescindir de la mesa ubicada en esa parte superior de un estadio modular expuesto a las inclemencias metereológicas.

En cualquier caso, desde el Real Zaragoza se asegura que se pondrán todos los medios para que no vuelvan a producirse accidentes de este tipo, a expensas de la reacción de LaLiga que, como mínimo, exigirá al club tomar medidas al respecto.