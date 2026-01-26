El Real Zaragoza hace oficial el fichaje de Willy Agada, que firma hasta junio

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje hasta junio de William Agada, una negociación que estaba cerrada desde el viernes y que fue anunciada por este diario el 12 de enero pasado. El delantero nigeriano llega libre tras acabar su contrato el pasado 31 de diciembre cuando acabó su contrato en el Real Salt Lake y no juega un partido desde el pasado 24 de octubre, en los playoffs de la MLS Cup, y después ya ha estado de vacaciones, aunque tiene un físico privilegiado y se considera que se adaptará rápido al nivel competitivo.

Willy Agada pasó reconocimiento médico ayer domingo en la Clínica Quironsalud y este lunes se ejercita con sus nuevos compañeros, mientras que la presentación será este martes junto a la de Rober González, cedido por el NEC Nijmegen y que ya estuvo a disposición de Sellés el domingo ante el Castellón, aunque no jugó. "El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con William Agada para la incorporación del jugador nigeriano hasta el final de la presente temporada. Agada [Bauchi, Nigeria, 17/09/1999] es un veloz atacante que puede desenvolverse tanto de delantero centro como partiendo desde una banda. Ahora, tras finalizar su contrato, llega libre al Real Zaragoza, desde el que le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa que arranca como blanquillo. ¡A por todas, Willy!", ha escrito el club en su página web.

De 26 años y 1,75 metros, su perfil es distinto al de Bakis y Kodro. El africano se adapta mejor al juego al espacio gracias a su potente zancada, aunque es un jugador de notable remate. Nacido el 17 de septiembre de 1999 en Bauchi, Nigeria, Willy Agada firmó su primer contrato profesional a los 18 años y anotó ocho goles durante su primera temporada con el Hapoel Jerusalem en la 2018-2019. En Israel también militó en el Maccabi Haifa y regresó al Jersulaem donde dio el salto a la MLS tras anotar 41 goles en cuatro temporadas (135 partidos) en la Liga de este país. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City y tuvo un inicio impresionante, registrando ocho goles y dos asistencias en solo 12 apariciones para cerrar la temporada 2022, lo que lo colocó entre los mejores goleadores por promedio de tantos por partido en la Liga.

Noticias relacionadas

Durante dos de sus tres temporadas recientes en la MLS con Sporting Kansas City (2022-2024), Agada fue el máximo goleador del club para llegar en abril de 2025 al Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos, firmando un contrato hasta enero y prorrogable después, aunque su andadura ha tenido menos brillo, con 26 partidos oficiales y tres goles y dos asistencias. Salt Lake decidió no prorrogar su contrato en diciembre, lo que habría supuesto un pago de 300.000 dólares más, a Kansas. En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 goles.