Sebas Moyano y Pomares entran en la enfermería en el primer día de Agada

El Real Zaragoza ha vuelto a los entrenamientos este lunes tras el empate sin goles ante el Castellón con una sesión compensatoria en la que solo han estado sobre el césped una decena de jugadores, los suplentes y no convocados ante el conjunto castellonense, y entre ellos ha estado Willy Agada en su primer día como zaragocista y que ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros.

Sebas Moyano, con una gastroenteritis, y Pomares, con molestias en la cadera, se unen a la enfermería zaragocista en la que siguen Paulino, Soberón y Radovanovic. Mientras, Pau Sans sigue al margen a la espera de cerrar su salida.

Pomares fue citado ante el Castellón, aunque ya tenías esas molestias. El lateral valenciano ahora es suplente y Sellés optó ante el cuadro orellut por Juan Sebastián a pierna cambiada cuando relevó a Tasende en el descanso. Ahora, habrá que esperar a la evolución de ese dolor para ver si está en condiciones de jugar ante el Albacete el sábado, partido en el que Tasende, ahora lateral zurdo titular, está sancionado, por lo que Pomares apunta a titular ese día.

El problema con Sebas Moyano, que tampoco está contando en demasía con Sellés, es menor y se espera que el miércoles ya pueda estar con el equipo, que tiene descanso este martes, día que iba a aprovechar el club para presentar a Rober González y Agada, aunque al final ha pospuesto esa presentación por problemas de agenda según la versión oficial.

Cinco bajas seguras el sábado

Mientras, en el choque ante el Albacete son bajas seguras por lesión Radovanovic, con una fractura en el esternón, y Paulino, tras su artroscopia en la rodilla izquierda, y por sanción Marcos Cuenca, expulsado ante el Castellón, y Tasende, que vio la amarilla que le supone cumplir ciclo y ser castigado con un partido. Soberón, que sigue al margen por una elongación en el sóleo, también es poco factible que esté en el Carlos Belmonte.