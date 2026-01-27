El 'otro' ex del Real Zaragoza que brilla en Portugal: "Es un excelente jugador"

Toda Europa está hablando de la gran temporada que está haciendo Luis Suárez, al que no le ha pesado absolutamente nada la responsabilidad de sustituir a uno de los máximos goleadores del Viejo Continente como Victor Gyokeres. El exdelantero del Real Zaragoza está siendo la figura de un Sporting CP que tiene opciones de clasificarse a los octavos de final de la Champions League y sigue a la espera de un pinchazo del imbatible FC Porto en competición doméstica. Luis Suárez lleva un total de 22 goles esta temporada y es el segundo máximo goleador de la Liga Portugal con 17 dianas, dos menos que Pavlidis, delantero del Benfica.

Luis Suárez celebra un gol esta temporada con el Sporting CP / SPORTING CP

Aunque el colombiano, que apunta a ser el nueve titular de su selección en el Mundial del próximo verano, está acaparando los grandes focos de toda Portugal, hay otro delantero, que tuvo un breve paso por el Real Zaragoza, con un rendimiento por encima de la media. Juan Muñoz lleva dos temporadas como líder del União Leiria, un histórico del fútbol portugués que busca volver a la élite después de tocar fondo hace unos años al igual que otros clásicos como Boavista, Vitória Setúbal, Belenenses o Beira Mar.

El delantero de Utrera es la principal arma ofensiva del conjunto dirigido por Fábio Pereira, que tras su victoria frente al filial del Sporting CP (3-1) se ha colocado a tan solo un punto de la tercera posición que da acceso al playoff de ascenso a Primera División. Juan Muñoz fue el protagonista de la victoria del União Leiria anotando dos goles, el segundo un precioso gol olímpico para cerrar la remontada que entra de lleno en su largo catálogo de grandes goles durante su carrera. "Es un excelente jugador", afirmaron los comentaristas de Sport TV durante la retransmisión del encuentro.

Más goles que nunca

El ex del Real Zaragoza ya lleva 12 goles esta temporada entre Liga y Taça, donde el Leiria llegó a cuartos de final, y 5 asistencias siendo solamente superado por André Clovis como máximo goleador de la Segunda Liga. Juan Muñoz llegó la pasada temporada a Portugal tras un breve paso por Polonia (Zaglebie). El delantero, un trotamundos del fútbol español tras haber jugado en el Sevilla, Levante, Almería, Alcorcón, Zaragoza y Leganés, está viviendo su etapa más prolífica de cara a portería en el União Leiria, donde lleva ya 23 goles en dos temporadas, siendo el club donde más ha marcado en toda su carrera. El delantero tiene contrato hasta junio de 2027.

Juan Muñoz durante su etapa en el Real Zaragoza / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Cabe recordar que Juan Muñoz pasó solamente media temporada (2016-17) en el Real Zaragoza cedido por el Sevilla. El ariete, que marcó tres goles con la disciplina blanquilla en cuatro meses y medio, se marchó al Levante, líder de Segunda División por aquel entonces.

Portugal, destino de muchos ex del Zaragoza

Portugal se ha convertido en los últimos años en un destino habitual de varios jugadores del Real Zaragoza. Larrazabal (Casa Pia), Puche (Arouca), Jaume Grau (AVS), Luis Suárez (Sporting CP), Bermejo (Gil Vicente), Borja Sainz (FC Porto) están en la máxima categoría del fútbol portugués mientras que Juan Muñoz (Leiria) y Joan Femenías (Penafiel) juegan en Segunda Liga. El aragonés Jaime Escario también forma parte de la plantilla penafeliense junto a Marcio Vieira como segundo entrenador, un histórico jugador andorrano de origen portugués que pasó gran parte de su carrera en el Atlético Monzón.