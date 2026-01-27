Lluís López no estará ante el Real Zaragoza el sábado y Vallejo puede llegar

El Real Zaragoza juega ante el Albacete este sábado en el Carlos Belmonte (16.15 horas), pero todo apunta a que se va a demorar el estreno de Lluís López, que firmó por el club manchego hasta 2027 y que podía debutar ante el equipo en el que fue capitán hasta mayo pasado y en el que militó cuatro temporadas, entre 2021 y 2025, con 113 partidos. Sin embargo, el central catalán está haciendo un plan específico en el club manchego y ahora mismo la previsión es que no juegue ante el Zaragoza, ni siquiera esté en la convocatoria, donde sí apunta a regresar Jesús Vallejo, canterano, exzaragocista y también excapitán, aunque el aragonés ya se midió al equipo de su vida en la primera vuelta en el Ibercaja Estadio.

Vallejo ha empezado a entrenarse este miércoles con sus compañeros tras unas molestias musculares que le han impedido jugar en los dos últimos partidos de Liga y en la Copa ante el Madrid. Así, el defensa, que se marchó del Zaragoza al Madrid en 2016, aunque su traspaso fue el año anterior, puede llegar al sábado, aunque la línea de tres centrales que ha dispuesto Alberto González ha funcionado en los últimos partidos y puede repetir esquema y nombres ante el conjunto blanquillo. Fran Gámez, otro exzaragocista, sí está disponible en el Albacete, que cuenta con las bajas de Higinio y Jon García, pero que recupera a Riki.

Noticias relacionadas

Lluís López fue fijo e indiscutible a su llegada al Shandong Taishan en China, con 10 partidos seguidos en el once, pero una lesión muscular le impidió jugar las últimas jornadas del campeonato, donde su equipo acabó quinto clasificado. No juega un partido desde el 18 de octubre y por eso está realizando ese plan específico que salvo sorpresa le va a impedir jugar contra su exequipo.