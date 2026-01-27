Miguel Conde abandona el Deportivo Aragón para fichar por el Sporting Atlético

El delantero Miguel Conde cierra su etapa en el Deportivo Aragón tras disputar 16 partidos esta temporada y no haber conseguido marcar ningún tanto en partido oficial. El atacante llegó este verano procedente de la cantera del Celta de Vigo, donde llegó a anotar 39 goles en sus dos últimas temporadas en categoría juvenil.

En pretemporada, marcó goles con la camiseta blanquilla en los amistosos contra el Terrassa y el Barbastro, pero su rendimiento no ha sido el mismo una vez empezada la Liga en Segunda Federación. Ahora, tras no cumplir con las expectativas de Emilio Larraz en este primer tramo de campaña, la directiva del Real Zaragoza le ha buscado salida en el Sporting Atlético, que milita en Tercera RFEF y ocupa actualmente puestos de playoff.

En el Grupo 2 de Segunda RFEF, el Deportivo Aragón acaba de salir de una sequía de puntos sin precedentes que le ha llevado a ser último en la clasificación y ver sus opciones de salvarse más que remotas. El filial blanquillo consiguió ganar a la Mutilvera después de dos meses y medio sin conocer la victoria y con solo dos empates en trece partidos.