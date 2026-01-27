Potente, rápido, rematador y carismático: así juega William Agada, nuevo fichaje del Real Zaragoza

William Agada ya es nuevo delantero del Real Zaragoza. El ariete nigeriano llega libre del Real Salt Lake de la MLS estadounidense, ya que el conjunto de Utah tenía que pagar 300.000 dólares si renovaba con el equipo después de que pagasen el pasado mes de abril 500.000 dólares de traspaso.

¿Pero qué tipo de jugador es Agada? Es un futbolista que no destaca por su altura, 1.75 mide, pero que tiene mucha potencia de salto y que sobresale por su lectura de juego. Combina tanto su poderío físico como su intuición para atacar el balón y anotar.

También es un futbolista al que le gusta descolgarse y desestabilizar a las defensas. Suele bajar a la zona de mediapuntas a recibir y orientar el juego para después cargar el área o sorprender llegando desde segunda línea. Y ya dentro de la zona de castigo tiende a buscar girarse y golpear a portería, no es de esos jugadores que se lo piensa mucho para disparar.

Es decir, en los esquemas de Rubén Sellés, seguramente tendrá más cabida en el rol que ha venido desempeñando Mario Soberón hasta su suplencia en Santander que en el de Kodro, aunque también puede jugar en ambas bandas del ataque. De todos modos, no se encuentra incómodo ni de '9' ni de mediapunta y, con el nivel actual de Kodro, lo lógico sería pensar en una dupla Kodro-Agada arriba cuando coja el tono físico y el ritmo de competición o en que parta desde una de las dos bandas.

Es muy fuerte físicamente, está muy musculado y tiene mucha potencia de tiro, por lo que también será una amenaza desde fuera del área. Además esa combinación de fortaleza física y velocidad le permite ganar muchos duelos al espacio, un tipo de delantero que le falta al Real Zaragoza desde que dejó de contar con Dani Gómez.

Y otra característica que no es deportiva, pero que suele gustar y mucho al zaragocismo: es muy carismático. No es extraño verle celebrar goles con volteretas o haciendo bailes con sus compañeros y además es muy activo en redes sociales.