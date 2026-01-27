La puerta de salida del Real Zaragoza para Dani Gómez se hace muy pequeña

El entorno de Dani Gómez es muy contundente sobre sus opciones de salir en esta recta final del mercado. «Al 100%, se queda», se proclama. Rascando un poco más la aseveración tan contundente se matiza, ya que siempre puede aparecer una opción en el mercado que le encaje económicamente al delantero y al Zaragoza, lo que no es nada sencillo, y que además le parezca un destino atractivo a un punta que no desea salir cedido, aunque sabe que no es un jugador del gusto de Sellés y que ha tenido que pagar en ostracismo en las últimas semanas la presión del club y del entrenador.

Dani Gómez volvió a jugar ante el Castellón después de tres jornadas sin tener un minuto en este 2026. Sellés recurrió a él en el 73 porque el partido estaba para buscar una contra y para las condiciones del delantero madrileño, aunque también había pasado en otros encuentros y lo dejó sin jugar. «Nosotros contamos tanto con Dani como con cualquiera que esté. Viene haciéndolo bien, es un miembro más del equipo y lo seguiremos usando en función de lo que nos pueda dar», dijo el entrenador.

La puerta con Dani Gómez se puede abrir en estos días, en la recta final, pero ahora mismo las circunstancias, dejar el Zaragoza para irse a otro club en propiedad, su alto salario (650.000 euros anuales) y la negativa del club a abordar una rescisión, además del deseo del futbolista de seguir en España, complican el escenario. El punta, salvo que le convenza mucho el destino, está decidido a quedarse y a día de hoy esa situación es la más probable.

El Sporting, opción caída

El Sporting ha sido la vía más decidida para apostar por el punta, pero no llegaba a asumir todo el coste del salario en la cesión y mucho menos hubo acuerdo para su salida definitiva. Andrés Ferrari fue la apuesta rojiblanca. Otros clubs de segunda han preguntado, en algunos, como el Racing o la Cultural, ha estado sobre la mesa, y aún hay alguna vía que se puede abrir, como el Deportivo si traspasa a Eddahchouri, que ya ha rechazado una oferta de 8 millones desde Arabia Saudí por él. Si traspasa a ese ariete, el zaragocista puede abrir la vía con destino a Riazor.

Dani ha tenido posibilidades del este de Europa y de países árabes, pero no las ha contemplado, mientrs que la opción del Aris de Salónica griego que tuvo en verano no se ha abierto ahora.

Con Pau Sans trabajando al margen y de segura salida en este enero, añadir la de Dani Gómez y liberar entre ambos más de 400.000 euros de margen salarial, abriría al Zaragoza el escenario de la llegada de un 9 en las últimas horas de mercado cuando ahora las miras están centradas en un defensa, preferentemente zurdo, si como parece con Aleksa Puric Fernando Torres no va a cambiar su idea de que no salga. Sin embargo, las probabilidades de que se dé esa despedida del madrileño son bajas, demasiado bajas. Aunque no se pueda descartar nada, la puerta de salida es muy pequeña...