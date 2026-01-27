El Real Zaragoza, muy pendiente del traspaso de Carlos Vicente al Birmingham

Carlos Vicente está ya a un paso de convertirse en jugador del Birmingham, equipo de la Championship inglesa, donde es decimotercer clasificado, por un traspaso que va a dejar en el Alavés 8 millones más dos por incentivos y que va a permitir al extremo aragonés firmar por lo que resta de temporada y cuatro más. El Real Zaragoza, donde el jugador militó durante tres temporadas, en el último año de juveniles, en División de Honor, y dos años en el Deportivo Aragón antes de no renovar su contrato en junio de 2020 al no contar con opciones de dar el salto al primer equipo que entonces dirigía Víctor Fernández, está muy pendiente de ese traspaso. Su hermano gemelo, David, llegó a debutar en el Zaragoza, en Copa, pero también se marchó en ese verano y ahora juega en el Murcia.

Y es que según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores hay una compensación por solidaridad con los clubs en los que se ha formado el futbolista entre los 12 y los 23 años, hasta el 5% del traspaso, cuando es una transferencia internacional, como es el caso de la del extremo, lo que supondría que el Birminghan abonaría 7,6 millones al Alavés y el resto, unos 400.000 euros, sería para los clubs que han formado al jugador. De los 12 a los 15 años un 0,25% anual del monto total y de los 15 a los 23 un 0,5. En el caso del Zaragoza, al ser tres años, en el segundo apartado, un 1,5%, unos 120.000.

El jugador zaragozano estuvo en Helios dos años, en infantiles, por lo que al club heliófilo le correspondería un 0,5% del traspaso, y después militó en el Stadium Casablanca cuatro cursos, dos años en el cadete y otros dos en el juvenil, por lo que sería un 1,75% (un año de 0,25 y tres de 0,5). Tras salir del Zaragoza, Carlos Vicente se marchó al Nástic y militó media temporada en el Ejea tras abandonar el club catalán en enero de 2021.

Ángel Pérez, su relevo

El Calahorra fue su siguiente destino en el verano de 2021 y ya en 2022 llegó al Racing de Ferrol, donde terminó de explotar y logró un ascenso en la 22-23 para que en Segunda en el club gallego ofreciera un alto nivel y el Alavés en diciembre de 2023 pagará los 600.000 euros de su cláusula, por lo que el zaragozano ya va a sumar en traspasos más de 8,5 millones en una carrera que no deja de crecer. En el equipo vitoriano ha firmado 17 goles en 86 partidos oficiales para ser uno de los ídolos de la grada. La marcha de Carlos Vicente apunta a ser paliada en el Alavés con el fichaje del también zaragozano Ángel Pérez, que milita en el Huesca y que se marchará a Mendizorroza tras abonar el club vasco la cláusula del lateral del cuadro azulgrana