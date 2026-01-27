Así son los contratos de Rober González y Agada: dos vías solo hasta junio y sin opción plasmada de continuidad

Los dos refuerzos de este enero del Real Zaragoza, Willy Agada y Rober González, no tienen plasmada ninguna opción de continuidad a partir de junio, ni en la cesión del extremo nacido en Mérida ni en el fichaje en propiedad del delantero nigeriano, que estaba libre tras acabar contrato el 31 de diciembre pasado en el Real Salt Lake. La estrategia de los contratos cortos o de las cesiones sin opción ya se vio en verano, donde solo el meta Esteban Andrada tiene en su préstamo la posibilidad de seguir, obligatoria en el caso de un ascenso a Primera ya imposible y voluntaria por valor de 1,5 millones de dólares. En medio de la lucha por la permanencia y con una realidad que cambiará tanto si hay descenso, esos contratos cortos suponen una medida acertada de cara al futuro

Pomares, Insua y Aguirregabiria firmaron en propiedad solo por una temporada, con un buen rendimiento de los dos últimos, que les podría abrir la posibilidad a seguir, aunque está por ver, mientras que las cesiones de Adrián Rodríguez (Alavés), Kenan Kodro (Ferencváros) y Paul Akouokou (Olympique de Lyon) son sin opción de compra, en las dos últimas compartiendo el salario con sus equipos de origen. Eso sí, tanto la continuidad de Kodro como la de Adrián es factible si el Zaragoza se lanza a por ellas, ya que por ejemplo el club húngaro no pondría ninguna pega a finalizar su relación contractual con el ariete, al que le queda un año de contrato, y en el club aragonés abren la puerta a una continuidad del meta. Con Paul el Zaragoza ha intentado romper el préstamo este enero, sin conseguirlo, ante la negativa del Lyon.

La cesión de Rober

La cesión de Rober es pura desde el NEC Nijmegen, donde tiene contrato hasta 2027, y solo hay algún pequeño bonus para el club neerlandés por partidos jugados (unos 20.000 euros), aunque básicamente el Zaragoza asume la mitad de su salario en esa entidad, por lo que el préstamo supone unos 180.000 euros para el margen de este enero de la entidad blanquilla teniendo en cuenta que el futbolista no anda lejos de los 400.000 euros en el NEC, al que llegó en 2023 primero cedido y luego tras ejecutar este equipo la opción de compra pactada con el Betis.

El NEC Nijmegen le fichó en 2024 por 1,2 millones pero el Betis conserva el 40% del pase y una opción de recompra por 1,8 millones. Antes de esta cesión en el Zaragoza, el extremo estuvo cedido por el Betis en la Unión Deportiva Las Palmas un par de campañas en Segunda, en la primera, la 20-21, con un protagonismo estelar, con 31 partidos y ocho goles, para tener menor rol en la Segunda, en la 21-22, y en el Alavés, con el que ascendió a Primera División tras jugar 32 citas oficiales (28 de ellas en Liga) y anotar dos goles, además de en el club neerlandés. Mientras, el NEC lo cedió el curso pasado al Racing de Santander después de que aportación bajara mucho en la 24-25 con respecto a su primer año en este club de Nimega.

Agada, sin opción por partidos

Mientras, el contrato de Willy Agada se sustancia en una propuesta solo hasta junio para el delantero nigeriano, que no tiene ningua opción fijada para su continuidad, en función de rendimientro partidos jugados de titular. Es decir, es un contrato solo por seis meses y ambas partes, en función del rendimiento del punta y de la marcha del equipo, sobre todo de la permanencia, se reunirán en mayo para ver si pueden plasmar alguna renovación del ariete. Agada, tras tres temporadas a muy buen nivel en Sporting Kansas City, se marchó al Real Salt Lake en abril pasado y ese club destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos. En octubre, Salt Lake decidió no prorrogar su contrato en diciembre, lo que habría supuesto un pago de 300.000 dólares más, a Kansas, que hace un año, en enero pasado, pidió traspaso a varios clubs de Segunda que se interesaron por el ahora jugador zaragocista.