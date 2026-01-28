Bazdar, Kosa, Liso, Pau Sans... De apuestas de futuro a cesiones de presente en poco más de un año

Se marcha Pau Sans al KS Cracovia de la Ekstraklasa cedido y con una opción de compra para el club polaco, lo que implica que el Real Zaragoza ya pierde el control de una de las joyas de su cantera y una apuesta decidida en 2024, cuando renovó en octubre de ese año hasta 2029. Unos meses antes, en junio, Adrián Liso había renovado también hasta ese mismo año y en marzo del año pasado como condición para la llegada de Gabi al banquillo del Zaragoza se acordó su cesión con opción de compra voluntaria de tres millones con el Getafe, que apunta de manera absoluta a hacerse efectiva en junio.

En el verano de 2024 llegó la apuesta, muy fuerte, en Samed Bazdar, con contrato hasta 2029, y ahora a préstamo con opción de compra en el Jagiellonia polaco y también se fichó como inversión de futuro a Kosa, que ha tenido que volver cedido a su país, al Kosice, en este enero y que tiene contrato hasta 2028. El Zaragoza ya no es dueño del futuro de Bazdar, Pau y Liso, aunque puede recibir más de 6 millones por ellos si se ejecutan todas las opciones.

Los cuatro tenían el denominador común de su juventud, con los 19 años de Liso, los 20 de Bazdar y Pau y los 21 de Kosa cuando el Zaragoza los firmó a largo plazo. Sin embargo, esas apuestas, con años de contrato por delante, se han diluido y salvo en el caso de Liso, han tenido que salir por la puerta de atrás por no contar con minutos en el Real Zaragoza, que los puso como un proyecto de futuro para la entidad. Además, salvo en el caso de Kosa, ya que su cesión no tiene opción de compra, el Zaragoza pierde el control de esos jugadores por los que dijo querer apostar muy fuerte por su talento. En menos de dos años, en poco más de año y medio, todo eso ha cambiado.

Pau Sans debutó en el Zaragoza a las órdenes de Fran Escribá y tuvo más continuidad con Víctor Fernández cuando llegó el entrenador aragonés en marzo de 2024 y el club acometió la renovación de su contrato, que acababa en junio de 2025 después de ser muy importante en el comienzo de la temporada 24-25 y tener muchos equipos detrás de sus pasos. Firmó hasta 2029, con una ficha por encima del límite salarial de la categoría, similar al que rubricaron Liso y Kosa, y la llegada de Sellés le ha supuesto un ostracismo que ha llevado a su salida con destino a Cracovia tras tener no pocas ofertas (Rakow, Monza, Mirandés, Andorra, la opción de Las Palmas, posibilidades, muchas en Primera RFEF...). Ahora, el KS Cracovia puede dejar en junio al Zaragoza sin uno de los grandes talentos de su cantera.

También ha tenido muchas vías de salida Samed Bazdar, fichado del Partizan en 2024 por tres millones, 1,5 de ellos abonados entonces y el resto durante la temporada pasada. Tras un inicio deslumbrante, perdió peso en el equipo en el final de la temporada pasada porque la llegada primero de Ramírez y después de Gabi frenaron su progresión para que con Sellés desapareciera. El Jagiellonia, la mejor oferta tras las del Raków y el Gil Vicente y los intereses de muchos equipos, puede comprar su pase por dos millones en junio y el Zaragoza se quedaría entonces con un 20% de sus derechos. Otro futbolista que apunta a no volver al club blanquillo.

No lo hará con total seguridad Liso, porque el Getafe no ha comunicado la ejecución de su cesión pagando tres millones para quedarse con el 50% de su pase y firmar contrato hasta 2030. Es fijo para Bordalás y el extremo se ha revalorizado en el club madrileño después de que Víctor Fernández apostara fuerte por él al llegar en marzo de 2024 y en edad juvenil. En junio renovó, el Getafe lo quiso fichar en ese verano, con una oferta formal de tres millones y verbal por 4, y el Zaragoza le puso hace 10 meses al canterano en bandeja para traerse a Gabi.

Resta el caso de Sebastian Kosa, sin duda la apuesta menos certera de todas, fichado por cuatro años. Fue el central elegido para completar una zaga en el verano de 2024 en la que se esperaba a Lekovic, que no llegó, y el el Zaragoza acordó con el Spartak Trnava un traspaso de 250.000 euros por el 50% del pase más otros pagos adicionales en función de partidos jugados que no se han dado porque el central, internacional sub-21 y que ya había debutado con la absoluta, ha jugado poquísimo, solo 6 encuentros. Sin embargo, el plan con Kosa ha distado mucho de ser certero y tras jugar muy poco en año y medio, con dos lesiones importante, de tobillo y de rodilla, se ha marchado al Kosice de su país, penúltimo, que ni siquiera asume toda su ficha hasta junio, donde tendrá que volver al Zaragoza porque es la única de estas cuatro apuestas de futuro sobre la que la SAD conserva todos sus derechos.