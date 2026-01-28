De descarte del Real Zaragoza a jugar en Primera División: así ha sido la trayectoria de Ángel Pérez, nuevo fichaje del Deportivo Alavés

En cierto modo sus carreras tienen paralelismos, aunque con matices. Carlos Vicente jugó en el Real Zaragoza en su último año de juveniles tras ganar el Campeonato de España sub-18 con Alberto Soro, su hermano David Vicente, Juan Carlos Azón, Luis Forcén o Jesús Álvarez (entonces jugaba en el Stadium Casablanca); y dos años en el Deportivo Aragón.

Sin embargo, no cuajó, salió de la Ciudad Deportiva e hizo una carrera de ascenso meteórico hasta que, este martes, pagó el Birmingham 8 millones de euros por él. Ya el Deportivo Alavés había pagado su cláusula tras ser estandarte del Racing de Ferrol y en Vitoria ha rebasado las expectativas puestas sobre él.

Quien le sustituye, Ángel Pérez, es otro futbolista aragonés que tuvo que hacerse a sí mismo fuera de la Ciudad Deportiva, jugar en Tercera y en Segunda RFEF e ir subiendo poco a poco hasta llegar a la SD Huesca y al fútbol profesional. Estos meses de buen juego le han bastado al Deportivo Alavés para pagar su cláusula, de un millón de euros. Ha derribado la puerta.

Ángel Pérez jugó en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza hasta cadetes y estuvo cinco temporadas, pero las lesiones graves de rodilla le lastraron y terminó siendo descartado. A partir de ahí, ha ido dando pasos cortos pero certeros, por el camino más largo y difícil.

En juveniles jugó en el Montecarlo, de ahí al CD Cuarte de Tercera División, donde fue indiscutible y un caramelo para clubs de categorías superiores por su rendimiento y juventud. La SD Huesca le fichó para su filial y de ahí al Utebo y al filial del Racing de Santander, donde hizo un temporadón en Segunda RFEF, con 22 partidos, todos de titular, y 10 goles.

Y ahora, el salto de gigante. Este verano, Martín González apostó por él. Renovó el contrato hasta 2027, ya que terminaba a final de 2026, y le dio ficha del primer equipo. De hecho, fue el primer 'fichaje' anunciado por el club altoaragonés el pasado verano y ha jugado 21 partidos en los que ha anotado tres goles, uno en Liga ante la Cultural Leonesa y dos en Copa del Rey.

Ha pasado de ser un desconocido para muchos a ser uno de los pocos futbolistas aragoneses de Primera División española, junto a Alejandro Francés, Adrián Liso, Marc Aguado, Dani Calvo o Manu Morlanes.