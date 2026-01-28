Martín Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: "He echado yo más de menos al equipo que el equipo a mí"

Más de un mes después de caer lesionado, Martín Aguirregabiria se reencontró el domingo con sensaciones que habían quedado aparcadas durante su convalecencia. Su entrada al campo, en el tramo final del partido del pasado domingo ante el Castellón, sirvió para devolver a escena a un jugador que fue determinante en el resurgir del Real Zaragoza que, con el vasco en el lateral derecho, enlazó tres victorias consecutivas que fueron luz entre las tinieblas.

Sin embargo, las cosas no han ido demasiado bien en su ausencia. De hecho, su lesión, apenas comenzado el encuentro ante el Cádiz, dejó grogui a un conjunto aragonés que, con Francho también caído, se quedó de golpe sin esa banda derecha sobre la que había asentado su reacción. Ahora, ya de vuelta, todo apunta a que el vitoriano recuperará más pronto que tarde la titularidad en el flanco derecho de la zaga, que se han repartido en su ausencia Juan Sebastián, Gomes y el propio Francho. "He echado yo más de menos al equipo que el equipo a mí, eso seguro. La plantilla ha demostrado la respuesta que puede dar", afirma el lateral, que está "recuperado al cien por cien y a tope" gracias a "unos servicios médicos, fisios y readaptadores muy buenos".

Ahora, el parón obliga a un periodo de readaptación que, sin embargo, Aguirregabiria pretende recortar al máximo. "Estaba a buen nivel cuando me lesioné pero creo que puedo mantenerlo y aumentarlo", asegura el vasco, que reconoce ser "muy exigente conmigo mismo".

No duda el zaragocista de que, a pesar de seguir abajo, el equipo logrará salir. "Nos está faltando encadenar un par de victorias, pero la dinámica es buena y esta línea de trabajo es la que nos va a hacer salir de abajo" y confía en lograr el triunfo el sábado en Albacete: "Tenemos todas las cosas que se pueden tener para ganar un partido", asegura el lateral, que acaba contrato el 30 de junio: "Estoy centrado en el Zaragoza. Me encuentro cómodo en el club y la ciudad y mi familia y yo estamos contentos".