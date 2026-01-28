El Real Zaragoza hace oficial la cesión de Pau Sans al KS Cracovia

El Real Zaragoza ha hecho oficial este miércoles la cesión de Pau Sans al KS Cracovia. La operación ha quedado definitivamente abrochada una vez intercambiada la documentación pertinente, por lo que el canterano jugará en el sexto clasificado de la Ekstraklasa polaca el resto del curso. Se trata de la tercera salida tras las de Kosa y Bazdar, todas ellas a través de préstamos.

El Raków, el otro club polaco que quería su fichaje, pretendía al canterano en propiedad y llegó a ofrecer medio millón de euros, subiendo esa propuesta en las últimas horas, pero el Zaragoza ha preferido que el jugador salga cedido y que pueda obtener un ingreso mayor en verano si el conjunto polaco ejerce la opción de compra. El club aragonés pedía más de un millón por el ariete en este enero.

Pau Sans, que como Bazdar jugará en la élite del fútbol polaco, ya que el balcánico se marchó al Jagiellonia cedido con opción de compra, la misma situación que Pau, ha tenido ofertas de cesión en Segunda, del Mirandés y el Andorra, también estuvo en el punto de mira de Las Palmas y en el extranjero del Raków polaco y el Monza italiano, que milita en la Serie B y que ofrecía un traspaso a coste cero con objetivos. Al final, el Zaragoza, que prefería que en caso de ir cedido se marchara a Primera RFEF antes que reforzar a un rival de Segunda, ha estimado que la mejor opción era una cesión al extranjero y seguir manteniendo los derechos del jugador en caso de que no se ejecute la misma. Pau Sans prefería no jugar en Primera RFEF.

El Zaragoza recibirá un dinero por la cesión además de asumir el salario hasta junio del jugador, por lo que liberará más margen salarial que lo previsto, ya que la ficha del punta está por encima del mínimo salarial de la categoría de plata, por lo que ese margen permitirá ir a por un central a la espera de que la difícil salida de Dani Gómez permita buscar el broche de un ariete en las últimas horas de un mercado que acaba el lunes.

Pau Sans, de 21 años y que dio sus primeros pasos en el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en infantiles, renovó su contrato como firme apuesta del club en octubre de 2024, firmando hasta 2029, después de debutar en 2023 con Escribá y hacerse importante con Víctor Fernández.

Este curso lo empezó alternando titularidad y banquillo con Gabi, mientras que con Sellés jugó en los tres primeros duelos con el valenciano, siendo hasta titular en Granada, pero después ya solo lo ha vuelto a hacer en Copa ante el Burgos con unas molestias en la tibia que le dejaron fuera en los últimos tres choques del 2025 y ante Las Palmas y Racing, estando disponible con el Sanse y el Castellón, pero sin ir citado. De hecho, desde el sábado pasado se entrena al margen a la espera de cerrar su salida.

Noticias relacionadas

Lleva 10 encuentros sin jugar en Liga, desde que lo hizo en Granada. Suma 13 partidos entra Liga y Copa, solo cuatro de inicio, y ningún gol, perjudicado también por su posición, ya que la natural es de segundo punta y siempre ha jugado más en banda derecha, cuando su fútbol se adapta más a partir desde la izquierda.