El Real Zaragoza suma 46 bajas en defensa esta temporada

La defensa viene siendo un sinvivir para el Real Zaragoza desde hace tiempo. La escasa diligencia en los despachos, donde la planificación para cubrir esta zona ha dejado mucho que desear, ha estado acompañada de numerosos problemas que han rebajado todavía más el potencial y la capacidad de una zaga más frágil que solvente en la mayoría de los casos. Pero lo de este curso es para echarse a temblar. La cuestionable calidad física de futbolistas en su mayoría suplentes en sus equipos (Tachi, Insua, Radovanovic, Pomares…), junto a la inmadurez de otros (Kosa) o al excesivo desgaste de jóvenes recién llegados (Saidu) envueltos, como viene siendo habitual en los últimos años, en una responsabilidad que todavía no les correspondía, han multiplicado las adversidades en una parcela esencial en el fútbol moderno, sobre todo, en Segunda División.

Y es que hasta 46 bajas en defensa ha sufrido el Zaragoza a lo largo de las 23 jornadas disputadas hasta ahora, lo que supone una media de dos ausencias por encuentro para acentuar la inestabilidad atrás de un equipo que lleva todo el curso entre los más goleados de la categoría y sometido a un incesante vaivén de futbolistas, en muchas ocasiones reubicados fuera de su posición natural para tapar agujeros.

El festival de bajas comenzó de la mano de la campaña. Tachi y Kosa (lesionados durante la pretemporada) se perdieron las dos primeras jornadas (Real Sociedad B y Andorra) y a ellos se unieron Pomares en la tercera (Castellón), sancionado tras su expulsión contra el conjunto del Principado, y Tasende, que se produjo un edema óseo tibial en ese mismo encuentro.

Tachi, Kosa y Tasende siguieron fuera frente al Valladolid en el primero de los dos encuentros seguidos en casa que afrontaba un Zaragoza ya con Tachi entre los convocados frente al Albacete, lo que reducía la nómina de lesionados a Kosa y Tasende.

El lateral, sin embargo, acortó plazos en su recuperación y se apuntó al duelo de la sexta jornada en Ceuta, donde no estuvieron Kosa y Aguirregabiria por problemas físicos, si bien solo el eslovaco se ausentó de la cita siguiente en Mendizorroza ante el Mirandés.

El duelo ante el Córdoba fue el último que se perdió Kosa por aquella lesión, si bien Pomares también fue baja por un problema en el glúteo en el último partido de Gabi en el banquillo.

Precisamente, el encuentro dirigido por Emilio Larraz ante la Cultural Leonesa ha sido el único en el que el Zaragoza no ha sufrido baja alguna en defensa. Pero apenas duró unos minutos, ya que Juan Sebastián sería expulsado en la primera parte, lo que le convertía en baja por sanción para el duelo siguiente en Gijón. En El Molinón tampoco estuvo Saidu (mucho más utilizado durante la temporada como central que como mediocentro, su posición natural). El ghanés, junto a Tasende, Tachi y Radovanovic, tampoco estaría frente al Deportivo. De todos ellos, tan solo Tasende estaría una semana después frente al Granada.

Sellés se jugó el puesto en el derbi contra el Huesca, en una cita para la que recuperó a casi todos sus efectivos a excepción de Tachi, que tampoco estuvo en Eibar, donde también fue baja el sancionado Radovanovic. La remontada frente al Leganés se firmó con las bajas de los lesionados Kosa y Saidu, que se quedó como la única baja del Zaragoza en Málaga.

La tendencia se ha mantenido en los últimos encuentros. Saidu, Kosa y Andrada (este por sanción) no jugaron contra el Cádiz y Radovanovic y Aguirregabiria fueron baja ante el Burgos. El lateral no reaparecería hasta el pasado domingo, cuando entró al campo en los últimos instantes del choque frente al Castellón tras haber estado fuera frente a Las Palmas (Insua tampoco estuvo por sanción), Racing (con Tachi sancionado) y Real Sociedad B, donde tampoco jugó Radovanovic, junto a Tachi el más perseguido por el infortunio. El serbio fue la única baja en defensa el domingo y volverá a serlo el sábado en Albacete, donde tampoco estará Tasende, por sanción, y es seria duda Pomares, con problemas en la cadera.